Le Département et l’Agence Française de Développement (AFD) consolident leur collaboration

Le Président du Conseil Départemental de La Réunion, Monsieur Cyrille MELCHIOR, le Directeur Exécutif de la Direction Géographies de l’Agence Française de Développement (AFD), Monsieur Philippe ORLIANGE font le bilan de leur partenariat et décident de son renforcement. A la Réunion, le Département et l’AFD consolident leur collaboration afin d’accompagner les transitions écologique, sociale, et démographique du territoire.