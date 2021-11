A la Une . Le Département et Saint-Pierre renouvellent le Pacte de solidarité territoriale

Cyrille Melchior et Michel Fontaine ont signé le PST 2e génération qui prévoit une enveloppe de près de 8 millions d’euros pour la commune du sud. Pour marquer l’importance de cette journée, le président du Département et le maire de Saint-Pierre ont inauguré les réalisations du 1er pacte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 15:48

Lorsqu’en 2018, Cyrille Melchior et Michel Fontaine signaient le premier acte du Pacte de solidarité territoriale (PST), ils étaient loin de se douter de la situation qui les attendait au moment du renouvellement de contrat - la crise Covid ayant accentué les difficultés économiques et sociales.



Sur la période 2018-2020, le Département a versé 90 millions d’euros aux 24 communes et leurs CCAS dans le cadre de ce PST. Ces fonds ont permis aux municipalités de réaliser des investissements visant à renforcer la solidarité territoriale. La majeure partie de cette aide sert à l’investissement, le reste devait être utilisé pour les besoins de la population.



Sur cette période, la ville de Saint-Pierre a reçu 5,5 millions d’euros du Conseil départemental. C’est justement le fruit de ces investissements que le président du Département et le maire de Saint-Pierre ont inauguré ce lundi.



Service municipal et voiries améliorés



Les deux hommes ont commencé la journée en visitant l’association Alizée du Cap où les attendaient les élèves de l’école Édith Piaf. Dans le cadre du dispositif "1 million d’arbres pour La Réunion", ils ont inauguré la plantation de trois espèces endémiques.



Puis ils se sont rendus à la mairie annexe de la Ligne Paradis pour inaugurer le premier projet structurant du PST. Les habitants du quartier vont bénéficier d’un lieu regroupant les services municipaux, mais également d’une médiathèque et d’un Cyberbase.



Les deux hommes se sont ensuite rendus sur le chemin Stéphane où les attendaient André Thien-Ah-Koon et Maurice Gironcel, en sa qualité de président du Sidelec. Ensemble, ils ont inauguré la rénovation du chemin Stéphane qui relie le Tampon à la Ravine des cabris.



Cette route, où passent 8 500 véhicules par jour, connaissait des problèmes de sécurité, d’inondations et de réseaux peu fiables. La commune et le Département ont conjointement investi 9 millions d’euros pour sa rénovation.



En plus des travaux de sécurisation (trottoir, ralentisseurs, éclairages), ce tronçon de voirie est à présent équipé d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales. Une bouffée d’oxygène pour les riverains qui se retrouvaient inondés lors de fortes pluies. Les réseaux électriques, d’alimentation d’eau et de câbles numériques ont tous été changés.



De nouveaux projets structurants



Pour la 2e génération du PST, la ville de Saint-Pierre va recevoir 7,6 millions d’euros. Près d’un million sera alloué à l’action sociale. Une grande partie de cette enveloppe servira à la mise en éclairage de plusieurs sites ou à la réhabilitation d’écoles. Un complexe sportif va en outre sortir de terre à la Ravine-des-Cabris pour un budget de 2 millions d’euros.





