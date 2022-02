Le Département élabore son Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement : consultation du public

Consultation du public du 20 février au 20 avril 2022

Donnez votre avis par courrier électronique à : ppbe974@cg974.fr

Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement :

UTR NORD

UTR OUEST

UTR SUD

UTR EST

Le Département de La Réunion élabore son Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement du réseau routier départemental 974,de 3è échéance valant 1ère et 2è échéances.Le document peut être consulté, sur demande, dans les Unités territoriales Routières (UTR) Nord, Ouest, Sud et Est, du lundi au jeudi de 9h00 à 15h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00.41 bis, rue Léopold Rambaud97490 Sainte-ClotildeTél. : 02.62.20.92.0013, rue Jules ThirelSavannah97460 Saint-PaulTél. : 02.62.45.74.14211, rue LambertBP 9397899 Saint-Louis Cedex 02Tél. : 02.62.26.10.37146, RN3 route des PlainesLa Confiance97470 Saint-BenoîtTél. : 02.62.50.93.93