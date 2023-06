Rubrique sponsorisée Le Département dévoile le Parcours du Relais de la Flamme Olympique

Par Département - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 14:13





C’est à 14h00 (heure de La Réunion) que l’annonce a été officiellement faite par Tony Estanguet, Président

Le Conseiller départemental Jean-François Nativel représentait le Président Cyrille Melchior à cette séquence importante pour de nombreux départements français. « Je ressens déjà une grande fierté. C’est l’occasion pour nous d’avoir une visibilité et de véhiculer les valeurs du sport qui sont essentielles. Nous ferons respirer et vivre La Réunion au rythme des JO et donner un engouement pour la pratique sportive au plus grand nombre » a-t-il indiqué.

Autre bonne nouvelle, Dimitri Pavadé, reconnu et apprécié au niveau national et international, a été désigné avec 3 autres athlètes, « super-ambassadeur » du Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024 par le COJO (Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques), une consécration qui honore toute l’île. Il sera également l’ambassadeur de La Réunion lors du relais.



A La Réunion, après l’annonce officielle à Paris, le Président Cyrille Melchior accueillait à 14h30 à l’Hémicycle de l’Hôtel du Département, les partenaires, la Région Réunion, les représentants des communes, les Olympiens qui ont porté haut les couleurs de notre île, les présidents de ligues et comités, et les sponsors des JO pour le dévoilement du parcours du relais de la Flamme sur l’île « C’est une immense fierté pour notre île et pour les Réunionnais, c’est un moment historique ! C’est aussi une grande satisfaction pour la Collectivité. C’est l’aboutissement d’un dossier d’importance porté par le Département dès 2020 avec l’obtention du Label « Terre de Jeux 2024 », une reconnaissance de l’engagement de la Collectivité pour sa politique volontariste de valorisation de la pratique du sport qui est un enjeu de santé publique, un véritable facteur de cohésion sociale, mais aussi de bien-être. Il faut également rappeler que depuis quatre décennies, nous menons une politique ambitieuse en faveur du sport de haut niveau. Avec la venue de la Flamme Olympique, c’est toute La Réunion qui gagne, elle sera sous les feux des projecteurs, elle pourra valoriser ses sites remarquables, la richesse de sa population et mettre en lumière ses sportifs réunionnais qui font La Réunion de l’excellence. Nous portons l’ambition de faire vivre les Jeux de Paris 2024 sur tout le territoire en déployant de nouvelles actions qui amélioreront la pratique sportive auprès de tous les publics et créeront de nouvelles synergies entre les acteurs du sport » déclare le Président Cyrille Melchior.



L’arrivée de la Flamme sur l’île sera la 29e étape de son périple de 68 jours à travers la France. La semaine avant sa venue sera une période de célébration de l’olympisme dans toutes ses dimensions, son histoire, sa symbolique et les valeurs qu’il porte. Un programme est en cours de construction.



Le Conseil départemental a souhaité associer au projet un réseau de partenaires « J’ai ainsi souhaité associer à l’accueil de l’étape réunionnaise pour que cet événement soit une fête populaire partagée : la Région Réunion, les communes et intercommunalités concernées par le passage du Relais ; les acteurs du sport : le CROS, le CREPS, la DRAJES, les ligues, comités, clubs et des acteurs privés au titre du mécénat, de partenariat économique, de la valorisation touristique… » ajoute le Président du Département.



Concernant le parcours, l’objectif du Département était que la Flamme Olympique traverse les 24 communes. Toutefois, le COJO (Comité d’Organisation des Jeux) a imposé ses conditions : le parcours ne peut pas excéder une journée (8h) ; la vitesse de déplacement moyen de la flamme est de 4 à 5km/h ; le parcours du Relais ne peut excéder 25 kilomètres ; le parcours de la Flamme s’achève dans la commune la plus peuplée en l’occurrence Saint-Denis. Compte tenu de ces obligations, il a alors été décidé de traverser les communes des 3 sous-préfectures en valorisant les 5 microrégions de l’île et de finir ce parcours dans le chef-lieu. La Flamme traversera les communes de Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Rose (Plaine des Sables), Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, Saint-Joseph, le Tampon et terminera son parcours à Saint-Denis. Elle mobilisera les Réunionnais autour de manifestations festives, fédératrices et populaires.



100 relayeurs seront concernés par la journée du Relais à La Réunion.



Un hommage à Jean Mayer



Invité au dévoilement du Relais de la Flamme Olympique, Jean Mayer, premier Réunionnais à participer aux Jeux Olympiques, a été honoré par le Département. C'est le Vice-président du Département, Gilles Hubert, qui a rappelé le parcours exceptionnel de l’athlète, le remerciant pour son engagement au cours de sa carrière « merci pour ce que tu as fait pour l’athlétisme réunionnais. Tu as tracé la voie, tu as été le pionnier. Tu as montré que dans le sport et au-delà du sport, tout est possible avec du travail, beaucoup de volonté, de l’obstination et de l’abnégation. Bravo et merci beaucoup » conclut le Vice-président.



Encadré

Le 25 juillet 1976 lors des Jeux de Montréal (Canada), Jean Mayer est, le premier Réunionnais à participer aux Jeux Olympiques. Sélectionné au sein de l’équipe nationale sur l’épreuve du 200 m, le natif de Saint-Denis atteint les ¼ de finale. C’est en 1971 que tout commence pour le jeune Réunionnais, qui à l’époque s’essayait à la ligne droite et au demi-tour de piste. Quelques années plus tard, soit en 1976, année olympique, il établit ses records personnels sur le 100 m et le 200 m, respectivement 10’’59 et 20’’88. C’est finalement lors des championnats de France de Villeneuve d’Ascq de la même année que le Réunionnais, alors âgé de 24 ans, parvient à se qualifier pour les JO de Montréal : 21’’02 sur l’épreuve du 200 m. Jean Mayer aura dédié plus de 50 ans à sa passion pour l’athlétisme, d’abord en tant qu’athlète, puis en tant qu’éducateur et finalement en tant que conseiller technique régional au Pôle Espoir du CREPS de Saint-Denis depuis le 1er septembre 1992. Le Réunionnais compte 14 sélections en équipe de France.

Les chiffres 2022, du soutien du Département au haut niveau : près d’1 million d’euros

•497 sportifs aidés

•66 bourses trimestrielles aux sportifs inscrits sur les listes ministérielles et les stagiaires des centres de formation et des pôles en Métropole

•50 bourses aux sportifs stagiaires des structures labellisées à La Réunion

•234 billets d’avion pris en charge

•313 primes aux résultats à 202 sportifs

•97 bénéficiaires de l’aide au déplacement aérien

•15 pôles de haut niveau accompagnés Mercredi 12 juin 2024, le Relais de la Flamme olympique passera par La Réunion. Moment historique pour notre île, l’aboutissement d’un travail mené depuis fin 2020 par la Collectivité départementale qui, engagée dans le développement du sport, a obtenu le Label « Terre de Jeux 2024 ».C’est à 14h00 (heure de La Réunion) que l’annonce a été officiellement faite par Tony Estanguet, Président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à la Sorbonne, en présence de la Ministre des Sports et du Président de l’Association des Département de France : La Réunion accueillera la Flamme Olympique. Le Conseiller départemental Jean-François Nativel représentait le Président Cyrille Melchior à cette séquence importante pour de nombreux départements français. « Je ressens déjà une grande fierté. C’est l’occasion pour nous d’avoir une visibilité et de véhiculer les valeurs du sport qui sont essentielles. Nous ferons respirer et vivre La Réunion au rythme des JO et donner un engouement pour la pratique sportive au plus grand nombre » a-t-il indiqué.Autre bonne nouvelle, Dimitri Pavadé, reconnu et apprécié au niveau national et international, a été désigné avec 3 autres athlètes, « super-ambassadeur » du Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024 par le COJO (Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques), une consécration qui honore toute l’île. Il sera également l’ambassadeur de La Réunion lors du relais.A La Réunion, après l’annonce officielle à Paris, le Président Cyrille Melchior accueillait à 14h30 à l’Hémicycle de l’Hôtel du Département, les partenaires, la Région Réunion, les représentants des communes, les Olympiens qui ont porté haut les couleurs de notre île, les présidents de ligues et comités, et les sponsors des JO pour le dévoilement du parcours du relais de la Flamme sur l’île « C’est une immense fierté pour notre île et pour les Réunionnais, c’est un moment historique ! C’est aussi une grande satisfaction pour la Collectivité. C’est l’aboutissement d’un dossier d’importance porté par le Département dès 2020 avec l’obtention du Label « Terre de Jeux 2024 », une reconnaissance de l’engagement de la Collectivité pour sa politique volontariste de valorisation de la pratique du sport qui est un enjeu de santé publique, un véritable facteur de cohésion sociale, mais aussi de bien-être. Il faut également rappeler que depuis quatre décennies, nous menons une politique ambitieuse en faveur du sport de haut niveau. Avec la venue de la Flamme Olympique, c’est toute La Réunion qui gagne, elle sera sous les feux des projecteurs, elle pourra valoriser ses sites remarquables, la richesse de sa population et mettre en lumière ses sportifs réunionnais qui font La Réunion de l’excellence. Nous portons l’ambition de faire vivre les Jeux de Paris 2024 sur tout le territoire en déployant de nouvelles actions qui amélioreront la pratique sportive auprès de tous les publics et créeront de nouvelles synergies entre les acteurs du sport » déclare le Président Cyrille Melchior.L’arrivée de la Flamme sur l’île sera la 29e étape de son périple de 68 jours à travers la France. La semaine avant sa venue sera une période de célébration de l’olympisme dans toutes ses dimensions, son histoire, sa symbolique et les valeurs qu’il porte. Un programme est en cours de construction.Le Conseil départemental a souhaité associer au projet un réseau de partenaires « J’ai ainsi souhaité associer à l’accueil de l’étape réunionnaise pour que cet événement soit une fête populaire partagée : la Région Réunion, les communes et intercommunalités concernées par le passage du Relais ; les acteurs du sport : le CROS, le CREPS, la DRAJES, les ligues, comités, clubs et des acteurs privés au titre du mécénat, de partenariat économique, de la valorisation touristique… » ajoute le Président du Département.Concernant le parcours, l’objectif du Département était que la Flamme Olympique traverse les 24 communes. Toutefois, le COJO (Comité d’Organisation des Jeux) a imposé ses conditions : le parcours ne peut pas excéder une journée (8h) ; la vitesse de déplacement moyen de la flamme est de 4 à 5km/h ; le parcours du Relais ne peut excéder 25 kilomètres ; le parcours de la Flamme s’achève dans la commune la plus peuplée en l’occurrence Saint-Denis. Compte tenu de ces obligations, il a alors été décidé de traverser les communes des 3 sous-préfectures en valorisant les 5 microrégions de l’île et de finir ce parcours dans le chef-lieu. La Flamme traversera les communes de Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Rose (Plaine des Sables), Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, Saint-Joseph, le Tampon et terminera son parcours à Saint-Denis. Elle mobilisera les Réunionnais autour de manifestations festives, fédératrices et populaires.100 relayeurs seront concernés par la journée du Relais à La Réunion.Invité au dévoilement du Relais de la Flamme Olympique, Jean Mayer, premier Réunionnais à participer aux Jeux Olympiques, a été honoré par le Département. C'est le Vice-président du Département, Gilles Hubert, qui a rappelé le parcours exceptionnel de l’athlète, le remerciant pour son engagement au cours de sa carrière « merci pour ce que tu as fait pour l’athlétisme réunionnais. Tu as tracé la voie, tu as été le pionnier. Tu as montré que dans le sport et au-delà du sport, tout est possible avec du travail, beaucoup de volonté, de l’obstination et de l’abnégation. Bravo et merci beaucoup » conclut le Vice-président.Le 25 juillet 1976 lors des Jeux de Montréal (Canada), Jean Mayer est, le premier Réunionnais à participer aux Jeux Olympiques. Sélectionné au sein de l’équipe nationale sur l’épreuve du 200 m, le natif de Saint-Denis atteint les ¼ de finale. C’est en 1971 que tout commence pour le jeune Réunionnais, qui à l’époque s’essayait à la ligne droite et au demi-tour de piste. Quelques années plus tard, soit en 1976, année olympique, il établit ses records personnels sur le 100 m et le 200 m, respectivement 10’’59 et 20’’88. C’est finalement lors des championnats de France de Villeneuve d’Ascq de la même année que le Réunionnais, alors âgé de 24 ans, parvient à se qualifier pour les JO de Montréal : 21’’02 sur l’épreuve du 200 m. Jean Mayer aura dédié plus de 50 ans à sa passion pour l’athlétisme, d’abord en tant qu’athlète, puis en tant qu’éducateur et finalement en tant que conseiller technique régional au Pôle Espoir du CREPS de Saint-Denis depuis le 1er septembre 1992. Le Réunionnais compte 14 sélections en équipe de France.