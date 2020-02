<<< RETOUR Département de La Réunion

Le Département de La Réunion participe au Salon international de l'agriculture (SIA) 2020 à Paris





Vingt-huit producteurs réunionnais sont présents pour présenter leurs produits au 'Village Réunion', pavillon 5.1



Ce Village Réunion a pour vocation d'être un lieu de valorisation de notre île, de nos produits, et de l’humain.



Sur 600m2, vous pourrez découvrir le meilleur de notre île en termes de savoir-faire.



Du 22 Février au 1er Mars 2020 à Paris - Porte de Versailles





Animations

Le Village Réunion propose au public tout au long du salon :

Dégustation régulière de produits proposés par les exposants



Représentations, chaque jour, du groupe Ti sours avec son leader Ti Kok Vellaye et ses danseuses en tenue traditionnelle



Animations culinaires (2 fois par jour), par Nicolas Rivière Le stand institutionnel permet l’accueil des personnalités notamment lors de la Journée de La Réunion qui se déroule lundi 24 février.



Sur cet espace également, exposition des produits locaux et promotion touristique de La Réunion.





Les 28 exposants présents sur le Village Réunion : TRESOR DES ENGAGES

Massalé , épices LAVALLE

Sel, épices, condiments, agrumes SAVEUR DU PETIT ALAMBIC

Huiles essentielles, hydrolat,infusion, VITRY THIERRY

Curcuma, Arrow-root, gingembre (Bio) FEDERATION METI-TRESSE

Panier, pochette,sac, Bois de goyavier BANANERAIE DE BOURBON

Confiture, achard, fruit sec, farine CONFISERIE HOARAU

Bonbon miel curcuma, arow-roots CAHEB

Huiles essentielles, gel douche, tisane péi CONFITURIERS DE LA REUNION

Confitures, achards, piments,sirop FEDERATION EQUINE REUNION

Information promotion filière équine LAFECAFE ET CARTON PEI

Porte-monnaie, pochette, bracelet, bague CANDYLAB

Confiseries, confitures, biscuits LE TABOU

Tableaux, Bijoux, coffrets en écaille TRADITION 974

condiments, achards, confitures, rhums VALENTINE INNOV/FRÉDÉRIQUE RIVIERE

bijoux, porte clefs , graine de thé, café LABYRINTHE EN-CHAMP-THE

Thé, huiles essentielles, hydrolat, sirops PROVANILLE

Vanille et produits dérivés ARIFEL

Fruits Exotiques frais et transformés CYCLAGRI SAS

Système de culture hors sol mécanisé MAISON LEICHNIG LOUIS

Vanille givrée et en poudre ENTREPRISE LOUIS LEICHNIG

Confiture, nectar, Rhum Arrangé, épices TALENTS REUNION SAS

Epicerie, alcool REUNI RHUMS

Rhum arrangé, épices, condiments SARL CHARCUTERIE SOUBADOU

Boucané, saucisses , andouille, graton MAISON DU CURCUMA

Curcuma, gingembre , sirop, géranium ELIJAH

Baume, crème ARIPA

Poisson fumé, frais , produits à base de poissons LA PART DES ANGES

Rhum agricole, eaux de vie, mistelles et liqueurs

