Le Département de La Réunion participe au Salon International de l'Agriculture à Paris SIA

​La chaleur, les couleurs et les saveurs de notre île sont à retrouver au Village Réunion, implanté au coeur du Salon. Situé au Pavillon des régions d’Outre-Mer et du Monde, cette année à l'étage dans le Hall 5.2 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, notre espace de 800 m2 est notamment organisé en 7 îlots d’environ 100 m2.À travers ce Village Réunion, le Département, Chef de file de l’autorité agricole, et ses partenaires veulent « mettre en lèr » le savoir-faire et l’excellence des agriculteurs et des artisans de l'île.Comme chaque année, les objectifs consistent à :donner une meilleure visibilité et un rayonnement particulier aux produits péi, aux producteurs et au territoire ;faciliter l’identification des produits, des producteurs et du territoire.Pour l’édition 2023, un accent particulier sera mis sur « 100 % La Réunion », la nouvelle marque du savoir-faire réunionnais pour soutenir les producteurs péi : cliquez ici pour en savoir +Pour consulter toute notre actu consacrée à l'évènement, suivez-nous sur :notre page Facebook Departement974