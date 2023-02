Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département de La Réunion partenaire de la Marche pour le climat et la biodiversité 2023





La Marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité 2023, qui se déroulera du 3 au 5 mars, a pour ambition de sensibiliser les citoyens à l’urgence climatique, de débattre, de s’informer davantage sur les actions menées localement ou à mener.



Engagé de longue date dans des politiques en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement, le Département de La Réunion est partenaire de cette opération et est représenté ce lundi 27 février par le Conseiller départemental René Sotaca « La Collectivité départementale a adopté en mars 2021 son premier Plan Départemental de Transition Ecologique et Solidaire. Celui-ci illustre une volonté forte de s’engager sur la voie d’un changement de modèle afin de répondre aux menaces tant écologiques que climatiques qui pèsent sur notre île et l’ensemble de la planète. Il vise à court terme à faire de la Collectivité une administration à énergie électrique positive, à diminuer de moitié le volume des déchets non recyclables ou encore à diminuer de 10% l’impact carbone de son parc auto en 2023. A plus long terme, ce plan ambitionne de développer des politiques pour le territoire pour lui permettre d’être plus résilient face à un environnement de plus en plus incertain du fait du changement climatique, par exemple, la réalisation d’aménagements hydrauliques agricoles permettant un accès à la ressource en eau et un partage de l’eau entre les différents usagers. L’objectif est de réduire l’empreinte carbone et environnementale de la Collectivité au sein même de son organisation et de son fonctionnement mais également dans le cadre de l’élaboration de ses politiques publiques et de ses programmes d’investissement » a indiqué le Conseiller départemental.



La Marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité 2023 est un événement organisé sur le territoire Nord mais appelle l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais à prendre part à cette grande mobilisation citoyenne. « La mise en œuvre et la réussite de la Transition Ecologique et solidaire suppose une mobilisation de tous, que ce soit les administrations, les associations, les entreprises et les citoyens. Le Département est aujourd’hui heureux de pouvoir soutenir cette belle dynamique qu’est la Marche pour le climat et la biodiversité, organisée par la ville de Sainte-Suzanne. » a ajouté René Sotaca.



Inscriptions

www.ville-saintesuzanne/marche-pour-le-climat-2023 L'île de La Réunion a battu des records de température depuis 50 ans. Le changement climatique impacte de plus en plus les écosystèmes, l'accès à l'eau et à l'alimentation, la santé, ainsi que l'économie et la culture. Avec l'augmentation du réchauffement, les risques vont s'aggraver dans toutes les régions du monde, en particulier dans les zones à risques comme La Réunion.







