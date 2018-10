Le Département de La Réunion et l'ONF aménagent les sentiers empruntés par la course du Grand Raid

A quelques jours du départ du Grand Raid, les agents de l’Office National des Forêts terminent les derniers aménagements sur ces pistes que vont emprunter les coureurs de la diagonale des fous.



Près de 70% du tracé du Grand Raid sont des sentiers gérés par ces agents.



Le Département et l’ONF préservent et valorisent les 987 km de sentiers aménagés à La Réunion. Des pistes forestières empruntées, chaque année, par plus de 5 millions de randonneurs.



Le Département propriétaire des forêts publiques finance la gestion courante des sentiers. Chaque année, 9 Millions sont investis dont 6 millions pour leur entretien et 3 millions pour la prise en charge des ouvriers en insertion.



Jean-Bernard ARAYE Agent du Glaive: « Le sentier sera propre. C’est important, regarde y a des galets qui descendent qui vont remonter. On les dégage ».



Bernard LABROSSE Responsable sentier ONF: « Les sentiers sont des voies de communication, que nous gérons à une petite échelle comme une route. Avec ses mêmes préoccupations, les éboulements, l’eau, la qualité de la chaussée, la fréquentation et la végétation »



Cyrille MELCHIOR Président du Département de La Réunion: « Chaque année, Le Département met les moyens pour que l’ONF, les ouvriers puissent travailler et remettre en état ces sentiers. C’est un travail permanent, nécessaire, mais nous sommes heureux de le faire. Parce que La Réunion, c’est La Réunion des hauts, La Réunion authentique. Pour la voir, il faut emprunter les sentiers. C’est pour ça que nous faisons ces travaux. »