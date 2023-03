Le Département de La Réunion et l’ARS consolident leur partenariat

Ce lundi 6 mars, le Président du Département, Cyrille Melchior, a reçu le Directeur de l’ARS, Gérard COTELLON. Une séance de travail organisée en présence des équipes administratives respectives, qui a permis d’échanger sur des sujets qui préoccupent la Collectivité départementale.



Le premier dossier évoqué a été celui des Violences Intra Familiales (VIF) pour lequel le renforcement des volets relatifs au repérage, la prévention, la formation, la santé et la communication ont été abordés. Puis, les échanges ont porté sur la prévention des addictions avec une attention particulière pour le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, ainsi que sur l’organisation d'une Conférence sur le handicap à La Réunion qui se déroulera après la Conférence Nationale du Handicap.



Autre sujet important, celui des EHPAD tant sur le volet de la réhabilitation ou de la transformation des structures existantes, que sur celui de la construction des futurs établissements dans la continuité des appels à projets déjà lancés. Enfin, les discussions ont porté sur l'expérimentation de projets innovants comme les petites unités de vie.



« Afin de consolider les actions de la Collectivité et celles de l’ARS, nos services travailleront de plus en plus main dans la main » comme l’ont rappelé le Président du Département et le Directeur de l’ARS.