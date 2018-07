Le Département célèbre l'Eid

Ce dimanche 1er juillet, le Président du Conseil Départemental, Cyrille Melchior, a organisé la Fête de l'Eid Ul Fitr à la Villa du Département, un moment chaleureux qui rassemble des personnes de toutes confessions, en présence de plusieurs personnalités, dont Frédéric Joram, Secrétaire général de la Préfecture, Houssen Amode, Président de l'Association Musulmane de La Réunion, Idriss Issop-Banian, Président du Groupe Inter Religieux de La Réunion, Chen Zhihong, Consul général de la République Populaire de Chine, Virapin Ramamonjisoa, Consul général de Madagascar et Younous Ravate, Consul honoraire de Maurice.



Tout au long de cette journée, animée par le chanteur de renommée internationale, Hicham Karim, le groupe Aswatul Qulub ou encore la chorale de l’Association CJ-CLES, divers ateliers de henné, de calligraphie ou encore de bijoux ont été proposés aux invités.



"Ce moment d'échange, de tolérance et de partage proclame la fin du mois sacré de ramadan marqué par le jeûne et la spiritualité. C’est l’occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à des valeurs universelles que sont la paix, la solidarité, la fraternité et l’amour en offrant une image d’intégration, de sérénité et de citoyenneté. Cette fête est représentative du vivre ensemble réunionnais, la consolidation d’un modèle de société multiculturelle", a déclaré Cyrille Melchior.