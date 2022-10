Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département au Salon de l'emploi Du jeudi 27 au vendredi 28 octobre, se déroule à la NORDEV le Salon de l’emploi ; Le Département est présent, comme chaque année, pour présenter les aides et dispositifs inscrits au Plan Départemental d’Insertion avec comme objectif pour ces 2 jours : une mesure, un bénéficiaire.

Nouveautés dans l’offre départementale Au cœur du hall d’exposition, le stand du Département, animé par les conseillers d’insertion et les services des Ressources Humaines, accueille les visiteurs qui pourront découvrir les solutions d’accompagnement et de retour à l’emploi proposées par la Collectivité.

Cette année, le panel de l’offre départementale s’étoffe avec un nouveau dispositif tout juste lancé en novembre : le R+ Cie.

Ce contrat gagnant-gagnant, pour le bénéficiaire, pour l’entreprise qui recrute et pour la Collectivité, couple R+ et Contrat d’Initiative Emploi (CIE).



Les avantages respectifs des deux dispositifs sont mutualisés pour proposer un passeport unique vers un emploi durable. Les employeurs font alors le pari de la solidarité tout en bénéficiant d’avantages comme la réduction ou la prise en charge de cotisations sociales et patronales. Les bénéficiaires, quant à eux, font le choix d’une insertion pérenne, efficace grâce à l’accompagnement des conseillers en insertion.



Ce sont près de 6200 parcours qui ont été initiés en 2022 pour le R+. Fort de ce succès, le nouveau dispositif R+ Cie devrait favoriser l’insertion, notamment dans les métiers en tension. En 2022, 68% des parcours R+ ont été réalisés dans les secteurs où l’offre est supérieure à la demande. Les métiers des services à la personne recrutent Conscient des immenses potentialités de ce secteur, le Département a impulsé la création de l’Institut Réunionnais des Services de Proximité de l’océan Indien qui vise à former des Réunionnais aux métiers du service à la personne. La première promotion vient de terminer sa formation avec un taux de réussite de 96%.



Le salon de l’emploi est l’occasion de faire connaitre ces métiers en tension. Accompagnement global Assurer un suivi personnalisé, proposer des solutions ciblées à chaque demandeur d’emploi, c’est tout l’enjeu de l’accompagnement global, dispositif national lancé en 2014.



Des problématiques de transport, à la garde d’enfant au besoin en formation, chaque bénéficiaire est accompagné par les conseillers de Pôle emploi et les travailleurs sociaux du Département pour lever, un à un, les freins d’un retour durable à l’emploi.



Depuis 2018, ce sont 6529 personnes qui ont été accompagnées dont 3 495 bénéficiaires du RSA. Au 31 décembre 2021, l’accompagnement global faisait apparaitre un taux de sortie vers l’emploi ou la formation de 39%.Ce dispositif d’accompagnement a bénéficié d’un co-financement des fonds européens dans le cadre du fonds REACT-UE.



Pour Sophie Arzal, Vice-présidente du Département, présente lors de l’ouverture du salon, ce jeudi 27 octobre, « compte tenu du taux dramatiquement inquiétant du chômage sur notre île, ce salon est un évènement louable, facilitant la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les employeurs. Le Département a vocation à bâtir, avec l’ensemble de ses partenaires, les passerelles qui mènent à l’insertion ».





