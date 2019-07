Le Département agit enfin à la sécurité routière aux 4 robinets St-Leu

L’alerte a été donnée à plusieurs reprises par les riverains du chemin Casimir et des autres du chemin de la pointe au sel les hauts sur la dangerosité pour rejoindre le CD 11 et aussi pour piétons en manque de visibilité pour traverser cette même route.



Le passage est devenu un moment très délicat au vu du nombre de voitures circulant à des vitesses trop excessives. pour rejoindre la route des Tamarins ou Piton St-Leu.



Cette semaine la bonne nouvelle est arriveé et notre appel a été entendu par le Président du Conseil Départemental M. Cyrille Melchior, puisqu’après la réalisation d’un diagnostic et d’une étude de faisabilité, les travaux vont enfin voir jour.



Ainsi, des panneaux de limitation de vitesse à 50 KM et annonçant des ralentisseurs au nord et au sud sont déjà visibles et scellés.



Espérons que les bandes prévues (assez grandes et assez hautes) seront installées avant et après les deux grandes courbes vont permettre vraiment de ralentir la circulation. Bien sûr la sécurité des piétons est aussi prévue par des marquages plus appréciables au sol.



Comme quoi, le Conseil Département s’engage et agit vraiment pour la sécurité routière. MERCI M. le Président et surtout aux riverains lanceurs d'alerte.