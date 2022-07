Le Département accueille les cadres techniques de la Fédération Française de Handisport

En mission dans notre île, plusieurs cadres techniques de la Fédération Française Handisport, dont l’entraîneur national d’athlétisme Olivier Pauly, accompagnés de Dimitri Pavadé, athlète réunionnais, membre de l’Equipe de France d’Athlétisme Handisport, ont été reçus au Palais de la Source, le mardi 12 juillet par Philippe Potin, Vice-Président du Département délégué au Développement du Sport et Bien Être.



Au cours de cette rencontre, Jessy Ferrère, la nouvelle Présidente du Comité Régional Handisport, Annick Amacouty, Directrice Sportive Régionale et les membres de la Direction Technique Nationale ont présenté les grandes lignes de leurs projets destinés à la promotion du Handisport à La Réunion. Ils ont défini aussi leurs objectifs pour les prochains grands rendez-vous du calendrier fédéral : les Championnats du Monde (World Para-Athletics) en juillet 2023 à Paris et les Jeux Paralympiques au mois d’août 2024.



Les principaux acteurs du Handisport national et local se sont félicités de la qualité du partenariat établi avec le Département de La Réunion, qui apporte son soutien aux clubs et aux athlètes handisport depuis une quarantaine d'années.



Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024, des stages de l’Equipe de France Élite pourront être programmés, à compter de la fin de cette année, dans le cadre des actions de valorisation de notre territoire, Terre d’Excellence de préparation des athlètes de haut-niveau. Avec ce partenariat renforcé, la Collectivité départementale, labellisée "Terre des Jeux 2024", réaffirme ainsi son soutien et sa participation au développement d’une politique publique ambitieuse en faveur du sport à l'endroit des personnes en situation de handicap.