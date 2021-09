Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département accompagne la Nuit européenne des Chercheurs La Nuit européenne des chercheurs s’est déroulée le 24 septembre. Pour l’occasion, le Département a mis à disposition plusieurs sites afin de permettre à cet évènement familial de se tenir en cette période.





Voyages immobiles, rallye nocturne, speed searching, soirées diapos… Ces divers ateliers ont rythmé la Nuit européenne des Chercheurs organisée dans notre île pour la 4e fois par l’Université de La Réunion, le vendredi 24 septembre.



L’événement s’est déroulé sur trois sites mis à disposition par le Département. À savoir le musée Léon Dierx, le Muséum d’histoire naturelle et le Jardin de l’État. La Vice-présidente déléguée aux affaires culturelles et à l’Insertion par l’économie marchande, Béatrice Sigismeau, a visité les ateliers animés par les jeunes chercheur.e.s, en compagnie du Président de l’Université, Frédéric Miranville.



« C'est une manifestation très conviviale qui, visiblement connaît un franc succès auprès des familles, se réjouit Béatrice Sigismeau. Les jeunes chercheur.e.s sont fier.es et heureux(ses) d'échanger avec le public venu nombreux, et de partager les fruits de leur travail dans ce cadre magnifique, ouvert, en plein air. Cela donne aux familles l'occasion d'emmener leurs enfants, de leur faire découvrir plusieurs domaines d'études, d'une manière ludique. Ce jeune public est curieux, intéressé. Lorsqu'on éveille autant son intérêt dès le plus jeune âge, ça lui donne envie de continuer à se questionner, de chercher à comprendre et de grandir dans cet esprit avide de connaissances. Ce genre de voyage au cœur de la science vise surtout à susciter des vocations. C'est la première fois que le Département accueille la Nuit européenne des Chercheur.e.s, mais vu le succès de cette 4e édition, je pense que c'est un partenariat avec l'Université de La Réunion qui est amené à durer dans le temps ».





