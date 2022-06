Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Département a financé la plateforme commune SDIS/SAMU à hauteur de 10M€

Dorénavant, en cas d’urgence, quand vous composez les numéros 15, 18 ou 112 à La Réunion, vous devrez obtenir une réponse immédiate et coordonnée entre les opérateurs sapeurs-pompiers du SDIS et les médecins-régulateurs du SAMU 974. Totalement opérationnelle, la nouvelle plateforme commune de réception des appels implantée au CHU de Bellepierre, est équipée de matériels de nouvelles technologies, de systèmes d’information opérationnels de dernier cri et de réseaux de radio numériques.



Devant leurs moniteurs et leurs matériels de télécommunication flambant neufs, aussi bien les opérateurs du SDIS que ceux du SAMU sont satisfaits de leurs nouveaux outils de travail. « La co-localisation permet de réduire les délais de traitement des alertes, d’optimiser et de sécuriser la gestion opérationnelle des secours » ont témoigné les agents, à l’occasion d’une visite de la plateforme par le Préfet Jacques Billant, aux côtés du Président du Département Cyrille Melchior ; du Président du CASDIS Stéphane Fouassin, du Colonel Frédéric Leguillier, directeur départemental du SDIS 974; de Lionel Calenge, directeur général du CHU de La Réunion.



Le Président Cyrille Melchior se félicite de l’aboutissement de ce projet de mutualisation des moyens et de réalisation de cet équipement tant attendu : « Ça a pris du temps, mais ensemble, on y est arrivé ! Quand il y a une meilleure coordination des actions, les interventions peuvent se faire plus rapidement, avec une mobilisation efficace des moyens. On avait besoin de cette convergence d’actions, qui met la population en meilleure sécurité. Le Département a financé la mise en place de cette structure opérationnelle à hauteur de 10M€. Au-delà du soutien financier apporté chaque année par la Collectivité départementale à hauteur de 59 M€ pour le fonctionnement du SDIS, depuis 5 années, un programme ambitieux d’investissement de 6 M€ supplémentaires lui est accordé en vue de participer à la modernisation de ses équipements ».



Le Président du Département n’a pas manqué de rappeler les chiffres du SDIS qui « reçoit plus de 300 000 appels chaque année. Avec au minimum 52 000 interventions par an dont plus de 85% sont des secours à victimes, le SDIS est un maillon essentiel de la sécurité de notre territoire même si sa mission première constitue la lutte contre les incendies ».

Pour le Préfet : « Le projet a démarré avec la construction en 2014, du bâtiment abritant la plateforme au CHU. On s’est préparé à cette co-localisation du SDIS et du SAMU, devenue aujourd’hui une réalité, qui permet de se coordonner, dans un environnement plus spacieux et plus opérationnel. C’est un grand bond sur le plan opérationnel que nous avons accompli ensemble ».







Dans la même rubrique : < > Ciné Collège 2022 : "Dan sentier marron ek Madiran" Appel à candidatures : Distributeur de boissons et snacks