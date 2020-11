A la Une . Le Défenseur des droits donne raison au collectif des gendarmes originaires de La Réunion

La victoire obtenue en avril dernier par un gendarme du collectif devant le Conseil d’Etat aura été une première percée. Le collectif des gendarmes originaires de La Réunion peut désormais s’appuyer sur un avis de poids : celui du Défenseur des droits. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 10:09 | Lu 431 fois





Des conclusions très favorables aux militaires dont nous avons déjà évoqué la situation ces deux dernières années. Ces gendarmes constitués en collectif, la plupart étant sous-officiers, se voient refuser, par leur administration, le "bénéfice de campagne" lorsqu’ils sont affectés dans le territoire d’outre-mer d’où ils sont originaires. Un refus qu’ils estiment discriminatoire par rapport à leurs collègues métropolitains qui en bénéficient lors de leur séjour Outre-mer et qui permet à ces derniers de doubler leur annuité retraite contrairement à leurs collègues. Extrait d'un témoignage d'un gendarme du collectif en 2018 : « Nous travaillons dans les mêmes conditions que nos collègues et aux mêmes horaires. Pourtant, un gendarme non originaire peut faire 7 ans en métropole, puis il vient 11 ans à La Réunion avec les CIMM. Il aura donc fait 18 années de service et il prendra sa retraite beaucoup plus tôt que nous »

Dans le courrier adressé à leur avocat Me Alain Antoine, le Défenseur des droits Claire Hédon légitime la ligne de défense des gendarmes et de leur conseil.



"L’instruction a permis d’établir que ces personnes sont victimes d’une discrimination fondée sur l’origine et le lieu de résidence, critères prohibés par la loi du 27 mai 2008", fait valoir Claire Hédon, Défenseur des droits.



Le Défenseur des droits fonde ses recommandations adressées au ministre de l'Intérieur sur une erreur d'appréciation du Service des retraites de l'Etat. Une erreur qui crée une discrimination :





La balle est désormais entre les mains du ministre de l'Intérieur, invité par le Défenseur des droits, qui ne dispose que d’un avis consultatif, à "abroger la note ministérielle du 7 novembre 2014 et d’indemniser les gendarmes auxquels cette note a causé des préjudices, dès lors que les demandes indemnitaires auront été adressées". Le ministère a trois mois pour informer l’instance des suites données à ses recommandations.





Avril 2020 : Le Défenseur des droits, autorité administrative plus connue à l'époque sous l'appellation de "Médiateur de la République", informe l'avocat du collectif que ses recommandations ont été adressées au ministre de l’Intérieur et au chef du service des retraites de l’Etat.La balle est désormais entre les mains du ministre de l'Intérieur, invité par le Défenseur des droits, qui ne dispose que d’un avis consultatif, à "abroger la note ministérielle du 7 novembre 2014 et d’indemniser les gendarmes auxquels cette note a causé des préjudices, dès lors que les demandes indemnitaires auront été adressées". Le ministère a trois mois pour informer l’instance des suites données à ses recommandations.Mars 2018 : Bonification retraite: Les gendarmes réunionnais veulent briser l'injustice Mars 2018 : Les gendarmes originaires commentent les déclarations du général Ducept Avril 2020 : Le Conseil d'Etat rétablit l'équité entre gendarmes originaires et métropolitains





