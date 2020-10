Société Le Dash 8 est arrivé à la Réunion !

Le Dash 8, avion bombardier d’eau, est arrivé en renfort à La Réunion dans le cadre de lutte contre les feux de forêts. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 09:41 | Lu 791 fois

Afin d'anticiper et de se prémunir d'une déforestation due aux incendies en raison de l'été austral qui approche, la préfecture a mandaté le Dash 8 en renfort du SDIS 974.



L'aéronef servira pour accéder à des zones à risques et difficiles d’accès, mais également des équipes au sol. Le Dash 8 sert également pour les missions de surveillance.



L'avion bombardier, qui s'est posé pour la première fois à la Réunion en 2010, fêtera ses dix ans d'intervention dans le ciel réunionnais.



Il est intervenu la première fois en 2010 pour circonscrire les impressionnants feux qui avaient ravagé le Maïdo.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur