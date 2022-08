Société Le Dance Festival reporté à une date ultérieure

La première édition du Dance festival organisée par Tienbooo Music prévue le 12 août prochain à la Nordev, St Denis est reportée à une date ultérieure. L’événement devait regrouper pas moins de 30 DJs de La Réunion, de métropole et de Maurice et un plateau artistique autour d’un nouveau concept. Par NP - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 11:54

La production du Tienbooo dance Festival est confrontée à plusieurs imprévus dont l’absence de dernière minute de certains Djs, un nombre de réservation jugé insuffisant dans un agenda de manifestation très chargé.



L’organisation tient à remercier le public qui a manifesté son soutien et les partenaires pour leur confiance. Dès qu’une nouvelle date est fixée, elle sera communiquée au public.



Les billets seront valables pour la date de report.



Les personnes souhaitant se faire rembourser sont invitées à se rapprocher des plateformes de billetterie.