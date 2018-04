A la Une . Le DJ Avicii est décédé à 28 ans Tim Bergling, plus connu sous le nom de Avicii, est décédé dans la nuit du vendredi 20 avril, à l'âge de 28 ans.

La Suède et la planète entière est en deuil.



Le jeune DJ suédois Tim Bergling, alias Avicii, est décédé ce vendredi 20 avril 2018 à Muscat, à Oman, a annoncé son agent au site Variety, sans préciser la cause de son décès.



Le DJ de 28 ans était très connu pour ses titres dansants, comme "Wake Me Up", un de ses cartons. Il est même considéré comme l'un des meilleurs DJ au monde. Il était également une des stars de l'électro les mieux payées pendant des années. "Il avait notamment gagné près de 15 millions de dollars en 2016", comme le souligne BFM TV.



Bien que sa mort choque le monde de la musique. Le jeune DJ n'avait jamais caché ses problèmes de santé. Il était notamment atteint d'une pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool.



Après avoir annulé plusieurs représentations en 2014, pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice, le Suédois a finalement annoncé qu'il ne mixerait plus sur scène.



"J'ai décidé que cette tournée 2016 serait la dernière et que ça serait mes derniers concerts. (...) La scène, c'était pas pour moi", avait-il expliqué par la suite au magazine Billboard.



Au cours de sa carrière, il a pu collaboré avec des artistes internationaux de tout horizon. Madonna, David Guetta ou encore Charlie Puth ont tenu à lui rendre un hommage tout particulier.

Charline Bakowski Lu 180 fois





