Le DGS de la Cirest agressé à coups de bâton par une personne encagoulée

Saint-Benoît – mercredi 14 juin 2023 – Le Directeur Général des Services de la CIREST, Pierre Catapoulé, a été victime aujourd’hui d’une agression à la sortie d’un restaurant à Saint-Benoît, frappé au visage à coups de bâton par une personne cagoulée : "Cet acte odieux et lâche ne doit pas rester impuni. Il est inacceptable qu’un tel acte se produise à l’encontre d’un agent chargé d’une mission de service public. L’ensemble du Conseil communautaire et moi-même exprimons notre soutien plein et entier à Monsieur Catapoulé à la suite de l’agression dont il a été victime."



Les pneus de son véhicule ont également été crevés : "Monsieur Catapoulé, dont je salue ici le travail quotidien et l’implication au service de notre collectivité, a immédiatement été pris en charge et transporté au Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) de Saint-Benoît, dans lequel il se trouve actuellement dans un état stable et en sécurité, bien que choqué".



"Je compte sur la Justice pour punir le et/ou les auteurs de ce comportement abject. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie. Elle est désormais dans les mains de l’autorité judiciaire avec qui nous collaborons étroitement".



"Je réitère ma profonde colère et ma profonde indignation. Je condamne ainsi de nouveau fermement toutes les violences physiques. Ces actes n’ont pas leur place dans notre République".