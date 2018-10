Le D’jeuns tour passe par Saint-Paul

Le D’jeuns tour caravane, impulsé par le Centre régional information jeunesse (CRIJ), sillonne l’île depuis quelques semaines. Une manifestation réussie délocalisée ce mercredi 3 octobre 2018 sur la place du débarcadère dans la cité saint-pauloise.



Objectif de cette opération : expliquer le Plan investissement compétences (PIC) aux demandeurs d’emplois. Notamment aux plus de 16 ans non bacheliers. Le dispositif ne comporte aucune limite d’âge.



L’occasion pour les multiples partenaires d’informer environ 300 personnes sur plus de 4 000 formations proposées et indemnisées. Et à propos d’autres thèmes. Comme ceux du logement, de l’emploi et de l’insertion. Le moment choisi par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, pour échanger de façon chaleureuse avec ces différents acteurs et des jeunes.



Un élu enthousiaste sur cet événement organisé dans la ville saint-pauloise. Il évoque notamment le sujet préoccupant du chômage des jeunes. Un sujet capital à ses yeux. Tout comme l’insertion, jugée prioritaire à ses yeux.



Présente également, la conseillère régionale déléguée aux transports, Fabienne Couapel-Sauret, discute avec le premier magistrat de ces dossiers.



Face à ces deux responsables politiques, se trouve Angela Seca, chargée de communication du CRIJ. Elle détaille face à notre caméra les principaux dispositifs proposés au public.



Regardez la première partie de son interview en vidéo.