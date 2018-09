Le "D’jeuns’ Tour" La caravane de la jeunesse vient dans ton quartier !

Le D’jeuns Tour c’est quoi ?



La Caravane de la Jeunesse « D’jeuns Tour » est un camion qui se déplace dans les quartiers de l’île afin d’aller à la rencontre des jeunes réunionnais. Le D’jeuns Tour vient répondre à toutes vos questions liées à la formation, aux aides, à l’emploi, à la vie étudiante et vous donner les informations et les conseils pour la réussite de vos projets.



La Caravane de la Jeunesse se déplace avec les partenaires de l’orientation afin d’assurer une information complète et précise : Missions Locales, Pôle Emploi, la Cité des métiers, le CARIF OREF, qui aux côtés des services de la Région et du CRIJ vont vous apporter toutes les informations qui vous seront utiles. D’autres partenaires concernés par les champs en lien avec l’insertion, le social et le logement se joignent à la Caravane : la CAF, Action Logement, CLLAJ (comité local pour le logement des autonomes des jeunes).



Où et quand rencontrer le D’jeuns Tour ?



➜ Le mercredi 5 septembre 2018 => À Saint Philippe : devant la piscine du Baril.



➜ Le mercredi 12 septembre 2018 => À la journée de l’emploi organisée par Pôle Emploi au Tampon, SIDR 400



➜ Le mercredi 19 septembre 2018 => À Saint André, Place de l’espace Pierre Roselli à la Cressonnière



➜ Le mercredi 26 septembre 2018 => À Sainte Marie, Ciné Palmes



➜ Le mercredi 3 octobre 2018 => À Saint Paul (lieu à consulter prochainement)