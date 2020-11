Revenir à la Rubrique CINOR Le Cube: le futur temple de l'innovation de la Cinor Le premier panneau "autoportant" du Cube a été dévoilé symboliquement, par la Cinor et ses partenaires (dont la ville de Saint-Denis et La Région Réunion) ce mardi 3 novembre 2020. Un futur bâtiment modulable de 4 000m2 dédié aux sciences du vivant et s’adressant aux porteurs de projets innovants, qui sera réalisé par une coopérative de TPE et de PME, “l'ARBRE”.

Innovation, incubation, création, développement et accélération: le CUBE c’est tout à la fois à l’intérieur de 4 bâtiments, sur 4 niveaux pour un total de 4 000 m².

L'équipement novateur est attendu pour se révéler la première plateforme de services dédiée aux sciences du vivants dans les Outre-mer.

Aux côtés du CYROI et de l’association Technopole, ce sont à terme près d’une cinquantaine de Start-up et jeunes entreprises innovantes qui feront leur entrée dans le Cube. Ce qui représente pas moins de 200 emplois.



En cette période de crise sanitaire inédite venant aggraver la situation économique et sociale de l'île, Maurice Gironcel, Président de la Cinor, s'est félicité de voir que “ce chantier soit une bouffée d’oxygène pour l’économie locale et notamment les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de notre accompagnement.”

En finançant sur ses fonds propres plus de la moitié du projet, l'intercommunalité du Nord a fait ainsi le choix “d’apporter sa contribution à la relance de l’activité économique et à l’accompagnement des entreprises”.

Un bâtiment résistant aux climats tropicaux “D'autant plus que le CUBE est une réponse à la recherche, à l’innovation et à l’accélération de solutions pour l’épanouissement dont chacun d’entre nous a besoin d’autant plus en cette période de crise sanitaire”.

Avec cette démarche volontariste, la CINOR espère ainsi entrainer un soutien financier plus fort des partenaires et pourquoi pas engager de nouveaux partenariats.



Car le Cube, c’est l'innovation dans toutes ses composantes.

C'est d'abord une plateforme expérimentale d’innovation technologique dans l’acte de construire.



“L’innovation réside en effet dans le procédé de fabrication des façades, préfabriquées, autoportantes permettant d’assurer l’achèvement du bâtiment en très peu de temps et avec une résistance aux climats tropicaux”, explique Julien Robert, directeur des Superstructures à la Cinor.

“A l’intérieur, les cloisons modulaires seront déplaçables selon les besoins et à aussi dans le cadre d'une solution technologique locale soutenue et accompagnée par une convention d’innovation avec le CIRBAT”.



Une coopérative à la manoeuvre L'innovation est également socio- économique

“En effet, nous avons confié la réalisation du CUBE a un groupement composé d’une coopérative d’artisans locaux,

l’ARBRE” (Artisans, Bâtiment, Réunion), se félicite le Président de la Cinor.



“La CINOR va ainsi plus loin que la simple clause d’insertion et encourage le développement de nouvelles filières de

construction avec un meilleur impact carbone et cela en confiant cette mission à des entreprises locales”.



“L'amoureux de la nature que je suis, défenseur du développement durable et du Climat, ne peut que souhaiter de voir d'autres ARBRE jaillir de terre, et ce dans tous les domaines de compétence”, poursuit-il.





Livraison en avance... Dans le même élan, le Président de la Cinor a lancé un appel au volontarisme et à la responsabilité partagés.

“Nous apportons notre CUBE pour aujourd’hui et pour demain. Maintenant, c'est aux partenaires et (s'adressant à l'ARBRE) à vous de jouer mesdames et messieurs de la coopérative afin de perpétuer ce mouvement de l'innovation!”



La Cinor qui salue par ailleurs le travail en amont et la persévérance de tous les acteurs, notamment de l’Etat, l’Europe, la Région, le réseau de l’Innovation et des TPE/PME de la construction, la coopérative "l'ARBRE sans oublier le CIRBAT, la CAPEB et la Chambre des Métiers; et bien sûr les équipes de la CINOR et l'AMO, Elan OI, ainsi que toutes les équipes mobilisées sur ce chantier.



Une mobilisation qui permet l'événement du jour sous forme de point d'étape et de tenir l’objectif d’une livraison pour fin 2021 (on annonce même septembre 2021!) pour un territoire du Nord qui bénéficiera, en lien avec le CYROI (spécialisée dans la recherche), d'une vraie plateforme de services dédiée aux sciences du vivant.



Une première dans les Outre-mer.









​LE CUBE EN BREF

- 1000m2 de surface

- 4 bâtiments, de 4 niveaux

- 1 parking aérien couvert de 18 places et

- 1 parking de 30 places au sol existantes

- AMO : Appolonia;

- Entreprises : l'ARBRE, A Landragin; Idem's Sarl, Dardel Ingénérie

- Début des travaux : juillet 2020

- Livraison : novembre 2021 (16 mois mois de travaux)

- Coût de 9 270 955,40 € HT, dont près de 55% assuré par la Cinor; Etat 2M€)

- Attente financements: Région, Europe

> Le Cube assurera des fonctions d’incubation, d’accélération & de stimulation de

projets collaboratifs; de coopération avec les laboratoires et plateformes technologiques (le CYROI auquel le CUBE est directement connecté, le CIRBAT et d’autres en projets…); ainsi que des pôles de compétitivité (Qualitropic, Témergie…) et d’animation inter réseaux (clusters Digital, Energie, Maritime et Aéronautique,…).





Dans la même rubrique : < > Journées Portes Ouvertes : Ressourceries, des lieux de vie à découvrir Perturbations sur la desserte en eau potable des hauts de Sainte-Marie