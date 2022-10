Communiqué Le Crous poursuit son engagement pour le zéro déchet dans les restaurants et cafétérias universitaires

Dès le mercredi 19 octobre 2022, les étudiants pourront emporter leur repas dans un contenant en verre réemployable. Par N.P - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 09:30

Le communiqué :



Durant une phase d’expérimentation de 3 mois sur l’une de ses structures de vente à emporter, le Crous de La Réunion proposera aux étudiants du campus du Moufia de déjeuner dans des barquettes réemployables mises en place par l’entreprise Oyobo. Au cours de l’année 2021, c’est plus de 66 000 barquettes jetables utilisées pour le service aux étudiants. Avec la reprise totale des cours en présentiel sur 2022, cette tendance s’accèlère avec près de 40 000 contenants jetés sur le premier trimestre.

Grâce au dispositif imaginé par le Crous de La Réunion et l’entreprise Oyobo, les étudiants n’auront plus qu’à se faire servir, déjeuner puis déposer leurs barquettes dans la borne de collecte de la cafétéria Le Croustillant ou au Rapido. L’entreprise Oyobo se chargera du ramassage des contenants, de les laver et de les remettre en circuit en vue de leur réemploi.

Comment ça marche ?

Lors de la première commande au Rapido, les étudiants auront la possibilité d’opter pour le contenant en verre. La consigne se règle une seule fois au prix de 3€ (repas non inclus) via la solution de paiement Izly. L’étudiant déjeune puis rapporte son contenant vide à la borne de collecte. Celui-ci récupère un jeton qu’il pourra utiliser lors de sa prochaine commande. Lors du rendu définitif, le montant de la consigne sera rendu à l’étudiant sur son compte Izly.