Le Cross UNSS de Saint-Paul anti-dengue

Le district ouest de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) organise ce mercredi 7 novembre 2018 le Cross UNSS à l’Étang Saint-Paul et au parcours de santé du front de mer jusqu’à 17 heures.



Une manifestation à laquelle participent aussi les agents de la lutte anti-vectorielle de l’Agence régionale de Santé Océan Indien.



Au programme de cette journée sur leur stand: tests de connaissance sur les moustiques et leurs observations, sensibilisation et prévention aux risques liés à la dengue et rappel des bons gestes à adopter pour éviter les piqûres de moustiques.



Une opération réalisée en partenariat avec le Bus santé Mouv de la commune saint-pauloise, labellisée « ville santé » par l’Organisation mondiale de la Santé.