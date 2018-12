Le Crédit Agricole Mutuel s'engage auprès de l'Université de La Réunion

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, le Crédit Agricole, l’Université de La Réunion et Village by CA ont signé ce lundi un partenariat. Celui-ci vient consolider la coopération entre l’établissement financier et l’Université depuis deux ans.



Outre la promotion de l'innovation, la créativité et de l'esprit d'entreprise auprès des étudiants, le Crédit Agricole compte investir dans des événements de formation au monde bancaire et financier.



L'objectif est également de soumettre les étudiants à des entretiens de recrutement, s’impliquer dans les deux épiceries coopératives de solidarité étudiante, concevoir une Unité d'Enseignement Libre (UEL) mais aussi valoriser les doctorants et porteurs de projets du pôle recherche de l’Université.