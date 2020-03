Le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion propose le prêt garanti par l'Etat aux professionnels

Bonne nouvelle pour les entreprises affiliées au Crédit agricole. Le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, "premier financeur de l’économie réunionnaise et mobilisé dès les premiers jours de la crise auprès de tous ses clients des territoires de La Réunion et de Mayotte", va proposer à compter de ce jour à tous ses clients entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leur statut (exploitants agricoles, professionnels, commerçants, artisans, entreprises,...) de recourir au dispositif massif et inédit de prêts garantis par l'État. Ce dispositif vient en complément des mesures déjà annoncées comme le report d’échéances ou encore les procédures accélérées d’examen des dossiers.



Ces financements prennent la forme d’un prêt sur 12 mois sans frais, avec la faculté pour l’emprunteur de l’amortir sur une période supplémentaire de 1 à 5 ans. Ce prêt garanti entre 70% et 90% par l’État en fonction de la taille de l’entreprise, est proposé à un taux de 0,25% pour les petites et moyennes entreprises, et 0,50% pour les grandes pour la première année. Ce prêt peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires, permettant ainsi aux entrepreneurs d’avoir accès au financement nécessaire pour traverser la période actuelle très perturbée.



Le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion a mis "tout en œuvre ces derniers jours" pour déployer ce dispositif "co-construit" avec l’Etat et BPI, et ainsi apporter rapidement une solution puissante à ses clients. L'établissement bancaire rend également hommage à ses équipes, "qui poursuivent leur activité pour soutenir l’économie et accompagner leurs clients". Ses conseillers et chargés d’affaires sont prêts à répondre à leurs clients souhaitant bénéficier de ce dispositif d’urgence.



"Le Crédit Agricole est fidèle à son histoire en prenant part à l’effort collectif national. Il œuvre pour accompagner tous ses clients, partout en France, et mettra toute sa vigueur à faire en sorte que la crise hors norme que nous traversons, puisse être surmontée par ses clients", a déclaré Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA.