Le Covid-19 provoquerait des caillots dans le sang

Aux Etats-Unis et au Canada, les médecins rapportent des cas de formation de caillots sanguins chez des patients Covid. On savait déjà que le Covid attaquait parfois d'autres organes que les poumons, tels les reins, et cette nouvelle découverte est inquiétante. En effet, les caillots sont parfois si petits qu'ils obstruent jusqu'aux capillaires, rendant impossible la chirurgie.



Un acteur canadien de 39 ans, Nick Cordero, a dû être amputé d'une jambe. Des cas de gangrène sèche des doigts sont rapportés, obligeant à l'amputation. Une médecin réanimatrice américaine a constaté d'innombrables microcaillots dans les poumons de certains de ses patients, qui expliquent la faible efficacité des respirateurs: le sang circule mal dans les poumons et repart dans le corps sans avoir été correctement oxygéné.



Pour l'heure, les médecins n'ont pas d'explication à ces caillots, il est possible que le Covid agisse directement sur la coagulation. Les caillots peuvent entrainer phlébites, AVC et arrêts cardiaques, selon où ils se situent, tous ces scénarios ont été constatés chez des patients Covid.