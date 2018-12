Le Costa Victoria fait escale à La Réunion ce jeudi

Le Costa Victoria, dont l'escale sur notre île était initialement prévue ce mercredi, a accosté ce jeudi matin au Port.



Long de 253 mètres, le navire de la compagnie italienne Costa Croisières transporte plus de 2300 passagers, de nationalité européenne et mixte, et 790 membres de l'équipage.



Pour accueillir les croisiéristes désireux de découvrir l'île, la fédération réunionnaise de tourisme (FRT) a déployé onze intervenants. Deux bus de 55 places, un intervenant du GET 974 et un transports pour personnes a mobilité réduites compose les navettes de la FRT, auxquelles s'ajoutent les taxis et locations de voiture.



Le navire repartira en fin de journée, à 18 heures, direction Maurice.