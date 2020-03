La grande Une Le Costa Mediterranea débarque: Frustration et colère chez les passagers Le paquebot de croisière a débarqué aujourd’hui au port, les 300 passagers réunionnais à bord demandent le remboursement de leurs billets.

Imaginez-vous en vacances, voguer au fil de l’eau afin de découvrir une à une les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien. C’est ce que les 300 passagers réunionnais espéraient en embarquant à bord du Costa Mediterranea. Malheureusement pour eux, le voyage ne s’est pas du tout passé comme prévu.



"Mardi et mercredi nous avons été aux Seychelles. Refusés à Madagascar, nous avons fait demi-tour. Là aussi nous avons été refusés avant de nous diriger finalement vers La Réunion en attendant d'avoir l'autorisation de débarquer", explique au débarquement Nelly Lepeux, une passagère réunionnaise en vacances en famille.



Bien évidemment, les précautions face au COVID-19 sont à l’origine du problème. La croisière prévoyait des escales à Maurice, Madagascar et aux Seychelles. Malheureusement, les autorités d’Antananarivo et de Mahé n’ont pas autorisé les passagers à poser le pied à terre. Conséquence : les passagers ont été bloqués sur l’eau. Une situation qui a provoqué la colère à bord. Une pétition a tourné sur le bateau afin d’exiger le remboursement du billet.

"On était occupé sur le bateau mais le plus difficile était de ne pas savoir ce qui se passait", ajoute Nelly Lepeux. "On n'a pas besoin de venir aussi loin pour faire une balade en mer, 4 jours à terre sur les 15 jours de croisière", s'insurge son père, Thierry Ginès.



Face au manque de communication, la situation s'est tendue sur le Costa Mediterranea.



Le porte parole des passagers "a été prié de débarquer". Xavier Peyraud, chef d'entreprise d'Aras très remonté a indiqué que la pétition a été signée par 1000 passagers sur 1700. "Il n’y a pas eu de confinement parce qu’il n’y a pas de cas de coronavirus mais beaucoup de gens". "Aujourd’hui on a fait un tour en bateau pas une croisière". Une page Facebook va être créée dans le but d’assigner Costa. "Je ne pense pas que c’est le remboursement de 3 500 euros par personne sur 1 000 passagers qui va changer sur leur vie", s'emporte-t-il.



Hier, les vacanciers frustrés et mécontents ont revêtu les gilets orange de survie et utilisé les sifflets en signe de protestation. En guise de dédommagement, 200 euros par personne et un avoir de 50 % valable sur l'année leur ont été proposés. "C’est de la foutaise alors qu’on sait que le virus est en pleine expansion".



"On s’est promené en mer pour rien alors que c’était plus logique pour nous de soit aller à Maurice soit de revenir à La Réunion, sauf que ça aurait obligé la compagnie à nous rembourser parce qu’il y a un temps de croisière qui n’aurait pas eu lieu", indiquent Marie-Pierre et Maurice Carrier. Ces vacanciers venus de Bretagne en escale prolongée à La Réunion sont également déçus par "les informations très parcellaires" délivrées à bord.



Les passagers demandent le remboursement total de la croisière.



L’agence Régionale de Santé a par ailleurs effectué les contrôles nécessaires afin de s’assurer que personne n’est porteur du virus à bord.



Marine Abat sur place Nicolas Payet Lu 1540 fois