Le Coronavirus des relations humaines

Inventer de nouveaux modes de communications, une nouvelle manière de se dire bonjour et prendre des nouvelles par téléphone : de sa famille, des uns et des autres, un défit pas si facile à relever. Il ne l’est pas pour les personnes ayant autorité et devant protéger : La Nation ! L’enjeu est immense pour la pérennisation des peuples et de notre société !



Hier soir, Lundi 15 Mars 2020, 23h00 sonnante à La Réunion, Mr Le Président, de La République Française s’est fendu d’un « nous sommes en guerre ! ». En guerre, par temps de Paix ! Quelle affirmation lorsque trop souvent entre-nous et même sur cette belle Île arc-en-ciel nous sommes en bise bi !



Le virus, nous l’avons déjà attrapé ! Toutefois, celui-ci vient nous montrer ce que nous « faisons » de nos échanges, les uns, les autres. Trop souvent, des personnes nous, plongent dans le travers des relations. Aujourd’hui nous pouvons nous retrouver piégés par un confinement dit à demi-mot, au moment de trouver et d’inventer d’autres moyens d’expressions car nos ressortissants sont empêchés de contacts !



Nombres d’altercations sont l’apanage de nos différends ! Comment faire alors pour trouver de nouvelles formes de communications quand il n’y a déjà plus de dialogue humain entre personnes ? Combien de situation vivons-nous et oserons dévoiler ? Ces attitudes, parfois due à une spéculation pour une soi-disant régulation de comportements, d’échanges, pour ne pas dire en clair à un « ladi-lafé » comme le disent si bien les réunionnais. Elle serait née d’un quiproquo dans des échanges relationnels et inter-générationnels.

Nous sommes friands de ces attitudes mais nous ne voulons pas que cela se sache alors nous nous cachons ! Nous ne pourrons pas dire éternellement, « ça va » passer tout seul ! Qu’est-ce qui va passer tout seul ? Un mensonge qui ruine une vie ?

Calmer le jeu des sous entendus est une réfutation à l’endroit d’un citoyen.



Pouvons nous penser qu’une relation naissante entre amis trop souvent a été interrompue par diffamation et un fait mensonger par personnes interposée ayant autorités par nomination ou qu’elles ce la soit attribuée par peur de passage à l’acte de l’individu mais d’une réalité qui est fausse. Là aussi trop souvent, c’est la jalousie qui pointe son nez osons le dire. Et lorsque es personnes ont demandé à l’intéressé de couper les ponts avec de « nouveau futur ex amis ! » Qu’en penser ?



Voila que Coronavirus vient se mêler aux difficiles relations humaines ! Non, nous n’allons pas « tout mettre sur le dos » de Coronavirus. Des semaines que nous ayons attendus, attendre encore, attendons et attendrons afin d’espérer pouvoir renouer le contact avec une relation. Là aussi, elle est soit disant d’amitié, elle serait restée sur le trottoir à cause de ragots entre des personnes et ces amis en puissances. Ils sont devenus insupportables. Ils font de nous des « virusés » dans cette posture.



Coronavirus vient nous apprendre de nouveaux gestes d’amitié. Opter pour des comportements balayant les médisances, les sous-entendus de ce que nous n’avons pas entendu et de ce qui peut même, ne pas être la réalité. Adoptons la positive attitude et gardons bien à l’esprit : c’est Mère Nature qui commande à l’humanité et par conséquent à nous tous ! Il ne s’agit pas de succomber au Coronavirus mais de ne pas le sous estimer, en apprendre ce que nous en découvrons et faire un pas de plus dans l’humanité sans avoir éternellement la mémoire courte.