Le Contrat d’Engagement Jeune fête ses un an !

À Saint-Paul, ce ne sont pas moins de 870 jeunes entrés en CEJ. Au total, toutes les villes de l’intercommunalité confondues, ce sont 1 599 jeunes 48% de femmes et 52% d’hommes qui ont été accompagnés durant un an. 33,5% sont sans diplôme. Durant cet accompagnement personnalisé, les débouchés ont été aussi nombreux que variés : des contrats en alternance (180), des CDI et des CDD de plus de 6 mois (41), des CDD intérim et CDD de moins de 6 mois (304), PEC (29), services civiques (37), immersion en entreprise (502, formations (323)… Ils ont pu également suivre des ateliers pédagogiques (gestion du budget, déclaration fiscale), culturels, des séances de préparation à l’emploi et de développement personnel. Par ailleurs, ce suivi a permis également l’organisation de visites comme un tour de l’île en bus, des sorties sportives ou culturelles.