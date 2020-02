Le Consulat de Madagascar à La Réunion va t-il fermer ses portes ?

Situé au 29 rue Saint-Joseph Ouvrier à Saint-Denis, le consulat de Madagascar va sans aucun doute fermer ses portes. Le consul, suite à la parution d'un arrêté d'abrogation en septembre 2019, a été remercié. Si un délai afin de préparer son départ lui a été accordé, son successeur n'est toujours pas en poste, relate Midi-Madagascar.



Cette situation incongrue, interroge quelque peu quant à l'importance des missions du consulat sur l'île de La Réunion. En effet, véritable lien entre la France et Madagascar dans l'Ocean Indien, le consulat est en charge de l'enregistrement des actes de naissance et de décès des ressortissants malgaches, il a aussi pour mission la prise en charge des évacuations sanitaires.



À ce jour, le consulat, qui n'est plus en mesure de payer les loyers ni la moindre facture devrait très prochainement mettre la clé sous la porte.