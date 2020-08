Le Consul est sorti de sa « grotte »

Ce lundi 10 aout 2020, sur les ondes d’Antenne Réunion, le Consul honoraire de Maurice à La Réunion est enfin sorti de son silence, ou plutôt de son nid.



Ce dernier s’est donc essayé à l’exercice de l’interview en direct, je dis bien essayé tant son intervention fut pour le moins pathétique et risible.



Monsieur le Consul honoraire était pendu aux lèvres de la journaliste comme un oisillon affamé attendant la becquée venant de ses parents, il était manifestement aux abois, incapable d’informer convenablement les mauriciens expatriés inquiets de La Réunion, la question est donc posée, qu’est venu faire Monsieur le Consul honoraire sur Antenne Réunion. ? si ce n’est pour se justifier d’être là pour les mauriciens expatriés et de faire corps avec eux et donc d’exister.



C’est donc peine perdu que le Consul honoraire est sorti de sa grotte. Il est bien évident que ce dernier n’avait rien à nous dire, d’ailleurs il ne nous a rien dit ; aucune information, ou plutôt si, une information qui elle était non verbale, et qui certainement à mis à nue l’intention du Consul honoraire en venant sur le plateau d’Antenne Réunion. Ce regard vaseux en disait long sur l’inquiétude qui certainement le taraude depuis le début de cette crise « Wakashio », venue se rajouter à la crise du « rapatriement des expatriés mauriciens bloqués ici à La Réunion » tout ceci n’étant la preuve A+B de l’inaction de monsieur le Consul honoraire depuis maintenant six ans.



Monsieur le Consul honoraire, nous les mauriciens expatriés nous ne sommes pas dupes. On ne peut effacer tant d’années de transparence par cette pirouette… une seule et bien pauvre intervention télé précédée d’une réunion qui au vu de votre intervention télévisuelle n’avait d’autre but comme le disent si bien les Réunionnais de « bouche not zieux ».



Une réunion et une intervention télévisuelle en 6 ans, le constat est bien maigre, alors que tout ce temps vous étiez aux abonnés absents.



Devrions nous vous remercier d’être intervenu monsieur le Consul honoraire? Comme vous nous l’informiez, vous vous êtes entretenus avec le Premier Ministre et de ce fait, nous étions en droit de recevoir de vous des nouvelles fraiches susceptible de nous rassurer tout au moins de nous informer, mais cela n’as pas été le cas, nous n’avons rien reçu de nouveau de vous, tout au plus des nouvelles qui tournaient déjà en boucle depuis le matin dans tous les médias.



Vous fûtes inexistant pendant 6 ans monsieur le Consul honoraire et à l’heure ou Maurice vit des heures sombre et que les Mauriciens expatriés se trouvent dans une situation inexplicable vous êtes tout bonnement dans l’incapacité de répondre à nos besoins ni nous informer convenablement et encore moins d’ agir en notre faveur pour un rapatriement vers la mère patrie.



Les Mauriciens expatriés de la Réunion sont en colère monsieur le Consul, sachez-le pour dire.



P.I. : Ils semblerais que le Consul honoraire, ayant à plusieurs reprises fait référence à ses entretiens avec le Premier Ministre, n’a jamais eu de contact avec ce dernier !