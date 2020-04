Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) assure une continuité pédagogique artistique pour ses élèves

Dans le contexte très particulier COVID-19 et dans une démarche de continuité de services, les équipes du CRR proposent la continuité pédagogique artistique dynamique et régulière auprès de leur 1700 élèves, toutes disciplines confondues.



Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) est constitué de 4 sites : Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Denis et compte 120 agents dont 85 enseignants. Cet établissement propose plus d’une trentaine de disciplines issues des spécialités musique, danse et théâtre comme tout conservatoire à rayonnement régional de France.



Mise en place de la continuité pédagogique



Les équipes du CRR ont renforcé leur action numérique, un réseau par mail a été constitué composé de tous les coordinateurs de chaque département. Tous rendent compte en fin de semaine de tous les travaux et dispositifs mis en place – solutions apportées – échanges – problématiques – propositions de logiciels ou supports numériques – expérimentations ... Afin de préparer les prochaines périodes d’évaluation et surtout de préparer le retour au conservatoire des élèves, chaque coordinateur récolte les actions menées par chacun des membres de leur département et tient à jour un journal de bord afin d’établir un bilan lors du prochain conseil pédagogique à la fin du confinement.



Une période pour se recentrer sur son art.



Cette période de confinement est l’occasion pour les élèves et leurs professeurs à travers un processus numérique de travailler sur des aspects différents, de revoir les lacunes, de renforcer ses savoirs, de vivre sa passion artistique, de partager des conseils personnalisés pour contribuer au développement de chaque jeune artiste. L’équipement numérique et logistique de chacun étant différent, l’équipe pédagogique et les familles s’adaptent au mieux avec la collaboration du CRR, certains instruments volumineux tels que percussions classiques, piano.... ne se pratiquent en effet pour certains qu’au sein des locaux du conservatoire. Il est malgré tout envisagé dans la mesure du possible que le CRR puisse mettre à disposition certains de ces instruments sur demande des professeurs et des élèves si nécessaire.



Contenus proposés par les enseignants : (musique / danse / théâtre)



Continuité artistique – Autonomie des élèves – auto critiques – développer la curiosité – l’écoute – Théorie – maîtrise des outils numériques et d’enregistrements – histoire de la musique et de la danse – renfort des points de faiblesses pas toujours abordés habituellement – préparation aux examens – écoute du répertoire – rigueur – chorégraphie des doigts – anatomie – travail du texte – analyse – renfort technique – travail autour du répertoire etc ...



Cette continuité pédagogique artistique permet, de garder le contact, de transformer son confinement en temps de pratique et d’apprentissage et de permettre à chaque jeune artiste de s’épanouir. L’équipe du CRR est mobilisée pour ajuster son programme de pédagogie artistique à la durée du confinement.