A la Une . Le Conseil scientifique préfère une rentrée scolaire en septembre Le Conseil scientifique, dont le rôle n’est que consultatif, souhaiterait que les élèves ne reprennent pas le chemin de l’école avant septembre. Suivant tout de même la décision gouvernementale d’ouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai, il livre certaines recommandations.





Volonté de se détacher du gouvernement ou non? Dans tous les cas, le Conseil scientifique vient de jeter un pavé dans la mare après avoir rendu public un avis pour l’ouverture des écoles en septembre. Dans cet avis publié samedi 25 avril, celui-ci s’oppose à la volonté du gouvernement d’ouvrir progressivement les établissements scolaires.



Prenant « acte de la décision politique d’une réouverture progressive », le Conseil scientifique espère que les autorités s’assureront que les mesures sanitaires soient opérationnelles au moment de l’ouverture des classes. Pour cette raison, il a remis des recommandations au gouvernement.



Le Conseil scientifique souhaite que le port du masque soit obligatoire pour les collégiens et lycéens, mais estime que cela sera impossible pour les maternelles. Les parents ne pourront pas rentrer

dans l’enceinte des établissements et l’accueil des élèves les plus petits devrait se faire de façon à éviter tout attroupement de parents à l’entrée. Une mesure relativement difficile à organiser, d'autant plus qu'une prise de température est souhaitée.



À l’intérieur des établissements, les élèves d’une classe ne doivent pas croiser ceux d’une autre classe. Les tables doivent être séparées d’au moins un mètre. Si cela est physiquement impossible, les établissements scolaires devront réfléchir à d’autres types d’organisations d’accueil des enfants (un jour sur deux, 1 semaine sur 2, le matin ou l'après-midi...)". La restauration doit se faire à l'intérieur des salles de cours.



Des informations sur les mesures barrières et l’hygiène des mains devront être données aux élèves le jour de la rentrée. Enfin, le Conseil se dit "favorable au principe de volontariat et de non-obligation des familles", avec un maintien possible des enseignements à distance. Nicolas Payet Lu 1127 fois







Dans la même rubrique : < > La peur du Coronavirus plus forte que la tentation de jouer Les masques "grand public" autorisés à la vente en pharmacie