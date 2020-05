Politique Le Conseil scientifique ne s'oppose pas aux élections municipales en juin Le Conseil Scientifique a remis hier au gouvernement son rapport pour les élections municipales et annonce n'être pas contre un second tour .

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 12:58 | Lu 192 fois

"avec humilité" et "huit jours seulement après la sortie du confinement" ne pas s’opposer à un second tour "quelque soit la date retenue".



Si une date n’est pas précisée, il appelle "à tenir compte de la situation épidémiologique dans les 15 jours précédant la date décidée du scrutin, ainsi qu’à la surveillance soutenue 15 jours après le scrutin". Si "la situation sanitaire s’est nettement améliorée", le Conseil scientifique souligne "les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale" et demande à ce que son organisation soit "profondément modifiée". Le rapport du Conseil scientifique pour la tenue des élections municipales était attendu par le gouvernement. Le groupe d’experts a déclaré La balle est désormais dans le camp des autorités publiques. Le Premier ministre va donc s’appuyer sur cet avis afin de remettre son rapport au Parlement "au plus tard le 23 mai".

4 922 communes, dont 17 à La Réunion, seront donc sûrement appelées à retourner aux urnes pour élire leur maire. Hier, 36 maires de grandes communes françaises avaient publié une tribune en faveur du scrutin au mois de juin.



Les bruits de couloirs annoncent que dans la majorité, beaucoup sont favorables à ce que ces élections se déroulent en juin afin de passer à autre chose. Le Premier ministre, en ballottage au Havre et dont les rumeurs l’annoncent partant de Matignon au prochain remaniement, ne serait pas contre cette option. La décision définitive du Parlement sera connue dans la semaine.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité