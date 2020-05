A la Une . Le Conseil scientifique Covid-19 recommande la quatorzaine stricte en structure dédiée dans les Outre-mers Annick Girardin a reçu le 2e avis du Conseil scientifique Covid-19. La quatorzaine stricte en structure dédiée est recommandée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 23:00 | Lu 582 fois

Le Conseil scientifique (CS) Covid-19 va à l’encontre du Conseil constitutionnel, au moins pour les Outre-mers. Le comité scientifique a remis son 2e avis à Annick Girardin pour les territoires ultra-marins.



Dans celui-ci, trois options sont présentées. Une quatorzaine stricte en structure dédiée pour les voyageurs arrivant est fortement recommandée. Si les conditions ne le permettent pas, une quatorzaine à domicile est suggérée. Enfin, le CS offre la possibilité deux demi-quatorzaine, l’une avant le départ, l’autre après, accompagné de test.



Dans ces conditions, les déplacements vers les territoires pourraient être étendus aux rapprochements familiaux et aux déplacements professionnels.



Le rapport distingue à nouveau trois groupes. Celui où il n’y a plus d’épidémie (Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna). Puis vient le groupe de La Réunion où l’épidémie est en régression. Enfin le troisième ne comprend que Mayotte qui est le seul territoire ultra-marin où l’épidémie est encore en phase croissante.



Les mesures proposées pourront être ajustées en fonction de l’évolution globale de l’épidémie de Covid-19 au cours des prochaines semaines.



