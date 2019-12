Le Conseil régional Île-de-France accueille pour la première fois la Fet Kaf

Ce vendredi 20 décembre à partir de 18h, la Région Ile-de-France, sa Présidente Valérie Pécresse et son Vice-président Patrick Karam accueilleront pour la première fois dans les locaux du Conseil régional au 33, rue Barbet de Jouy à Paris une manifestation en l'honneur de la Fet Kaf.



En effet, le 20 décembre est la date qui marque l'abolition de l'esclavage à la Réunion. Aussi appelée "Fête Réunionnaise de la Liberté" ou "Fèt Kaf" en créole réunionnais, cette journée marque un temps de commémoration très important pour la population réunionnaise.



Avec plus de 800 000 ultramarins vivants en Ile-de-France, dont de très nombreux réunionnais, la Région se devait de se tenir aux côtés de l'association CODIUM qui organise cet événement. Cette commémoration de la Fet Kaf au sein des locaux de la Région Ile-de-France, en présence de la Présidente Valérie Pécresse et de son Vice-président Patrick Karam sera une occasion de plus pour tisser des liens entre tous les franciliens et de faire découvrir la culture créole à tous nos compatriotes, y compris ceux n'étant pas d'origine ultramarine.



Déjà ancrée comme telle à La Réunion, la célébration de la Fet Kaf au Conseil régional permettra de réunir les franciliens originaires de la Réunion autour de leur histoire commune afin de faire vivre la mémoire de l'esclavage de manière apaisée.



Le soutien à cette commémoration s'inscrit dans la démarche du Conseil régional Ile-de-France visant à favoriser une citoyenneté commune et à valoriser les initiatives autour du partage des différentes cultures constituant la culture francilienne.