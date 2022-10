Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Conseil municipal de Saint-Paul valide des affaires d’importance Le Conseil Municipal de Saint-Paul adopte plusieurs affaires d’importance pour la vie de la cité ce jeudi 27 octobre 2022. L’assemblée examine 40 affaires inscrites à l’ordre du jour.



La première affaire adoptée concerne la jeunesse véritable enjeu fondamental pour la Municipalité. C’est le sens de la délibération liée aux Vac’Ado.

Cette opération démontre son efficacité. Cette mesure innovante permettra d’accueillir 50 jeunes âgés de 11 à 17 ans dans les Bassins de vie aux vacances scolaires de 2023.

Cette forte ambition pour la jeunesse se traduit par l’organisation du premier Forum de la Jeunesse lancé en même temps que la Journée de l’économie sociale et solidaire le 30 novembre. Ce Forum est l’aboutissement d’une démarche engagée pour mener une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse.

Comme en témoigne la participation de la délégation de six enfants du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes et de six adolescents partie au Congrès national de l’Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes à Arras. Les marmay de la précédente mandature du CCEJ viennent d’ailleurs de recevoir un Grand Prix des Jeunes Citoyens remis par l’ANACEJ.

Les jeunes générations : nos talents, notre avenir

Ces jeunes générations sont les pépites, les talents et l’avenir de Saint-Paul. C’est pourquoi il faut leur donner les moyens de découvrir le monde. Ce voyage favorise leur ouverture d’esprit. Un jeune qui voyage, c’est un jeune qui sera mieux armé pour affronter l’avenir. Car une jeunesse fière, c’est une jeunesse qui avancera dans la vie, sans peur, et avec brio.

Une autre affaire concerne le renouvellement du Contrat territoire lecture entre la commune de Saint-Paul et l’État. Cette contractualisation vise à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

Ce Contrat territoire lecture se matérialise par plusieurs opérations. Les nuits de la lecture, Partir en livre, la Fête de la Musique, les Journées Européennes de la Musique, Je lis un livre péi, la Somèn Kréol…

Un réseau de lecture publique ambitieux

Le Salon du livre péi inauguré ce matin traduit cette ambition culturelle qui repose aussi sur le schéma de réseau de lecture publique. Pour la Municipalité, le livre est capital ! La littérature fait partie de l’ADN de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire. Il faut valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire locale.

La qualité des autrices et auteurs réunionnais n’est plus à démontrer. C’est reconnu, c’est acquis, c’est incontournable ! Notre île de La Réunion regorge de talents, de pépites et de créateurs brillants. Nous connaissons depuis plusieurs années un foisonnement dans le domaine littéraire.

Mais à l’heure du tout numérique, le livre reste l’un des fondamentaux de notre société. Le réseau de lecture publique rayonne sur l’ensemble du territoire. Il faut rendre le livre le plus accessible possible à la population. C’est le sens du stand du réseau de lecture publique de Saint-Paul proposé au Salon du livre péi.

Prolongation de l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique

En matière de transition écologique, le Conseil valide également le doublement de l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. Un dispositif inédit renouvelé pour la seconde année consécutive. Le montant de l’aide passera de 200 à 400 euros (plus l’aide de l’État de 400 euros mobilisable aussi).

Ce prolongement s’inscrit totalement dans l’essor des modes de déplacements doux observé depuis deux ans.

Si on examine les critères pour évaluer une Ville agréable, où il fait bon vivre : c’est d’abord une Ville où la pratique du vélo est facilitée. À Saint-Paul, un effort particulier est porté pour le développement.

Première Ville d’outre mer labellisée Territoire Vélo

La volonté est d’inscrire la commune dans les standards d’une ville écologique et moderne pour l’inscrire dans la dynamique des villes nouvelles.

Saint-Paul a été la première commune d’outre-mer labellisée Territoire Vélo. Saint-Paul, terre attractive et écologique, s’adapte à l’évolution des modes de vie et de déplacement.

C’est pourquoi le marché de vélos, de trottinettes et de scooter électriques en libre-service à Saint-Gilles et à Saint-Paul vient d’être attribué. Ce service sera lancé dès le premier semestre 2023.

Saint-Paul est la seule Ville de La Réunion à proposer des pistes cyclables équipées de Gouzous. Un autre enjeu central est d’améliorer les pistes cyclables et d’en créer de nouvelles.

Une voie verte vélo sera livrée le long de la Chaussée royale, sur sa partie nord. Une autre piste vélo sera livrée à Cambaie entre le Centre hospitalier Ouest Réunion et le lit de la ravine La Plaine.

Saint-Paul, bouge, évolue et devient de plus en plus cyclable. Et ça se voit !

