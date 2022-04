Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Conseil des Habitants de Plateau Caillou L’installation des Conseils des Habitants (CDH) se poursuit à Saint-Paul ce jeudi 31 mars 2022. Comme l’illustre la mise en œuvre du CDH du Bassin de vie de Plateau Caillou.

La sixième Adjointe déléguée à la Citoyenneté, Martine GAZE, et l’Adjointe Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, élue du Bassin de vie de Plateau Caillou, participent à cette cérémonie citoyenne organisée à la salle Polyvalente de l’Eperon.

Les 30 membres de ce CDH, les mieux placés pour mener des actions de proximité dans leur quartier, disposent maintenant d’une véritable responsabilité. Ils doivent donner vie à des aménagements concrets et ainsi améliorer leur cadre de vie.

C’est le sens du budget participatif de 7 millions d’euros alloué aux CDH pour la période 2022-2026. Soit un million d’euros dédié à chacun d’entre eux. Ce budget vise à en faire des espaces de propositions, indépendants et dotés de ce financement.



Retrouvez ci-dessous une vidéo liée à toute cette démarche participative Cette nouvelle génération d’instances citoyennes correspond aux ambitions de la Municipalité en matière de démocratie participative. Les CDH répondent aux aspirations démocratiques exprimées par la population Saint-Pauloise.

La Municipalité désire associer la population aux projets structurants pour construire avec eux la Ville de demain. La Ville, terre accueillante et participative, félicite ces Saint-Pauloises et ces Saint-Paulois.

Pour rappel, cette mise en œuvre des CDH dans les 7 Bassins de vie de Saint-Paul intervient après un large appel à candidatures. Les critères de transparence et de représentativité des quartiers ont notamment été respectés.

La semaine suivante, ce sera au tour des CDH de Saint-Paul centre et de La Saline. Le CDH de Mafate où tous les Mafatais sont membres de plein droit aura ensuite lieu dans les semaines à venir.







