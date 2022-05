Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le Conseil départemental des Jeunes découvre le fabuleux destin de Marcelia





La rencontre était notamment marquée par l’échange avec 2 joueuses de rugby malgaches Marcelia et Mariana, qui sont connues et reconnues comme étant les Ambassadrices de l'égalité des Genres au niveau du rugby. Passionnés et passionnants, les débats tournaient autour du fabuleux destin de Marcelia, originaire d’un village « coupé du monde » dans le Sud de la Grande Île, maman pour la première fois à l’âge de 13 ans et qui a pu s’épanouir dans la vie grâce au rugby qu’elle a découvert et pratiqué dans le cadre du projet “Enfant et Développement” mené par Terres en Mêlées.



Ses performances sportives, ainsi que ses qualités physiques et morales ont permis à Marcelia, devenue capitaine de la sélection Côte Saphir - une équipe composée des meilleures jeunes filles des villages du Sud de Madagascar - qui réalisé une tournée victorieuse dans la capitale à l’occasion du championnat national de rugby scolaire. Cette épopée est racontée dans un film documentaire “La jeune fille et le ballon ovale” réalisé par Christophe Vindis et diffusé sur France Télévision. Rapidement, le film prend une envergure nationale puis internationale. Le documentaire est diffusée en France, au Burkina Faso, au Maroc, au Togo, au Sénégal, etc... Marcelia devient alors un symbole et une ambassadrice de l’émancipation des jeunes filles par le sport. En 2019, elle prend part à une tournée internationale en France.



Elle devient même un des égéries de l’un des plus grands sponsors du rugby mondial. Elle participe à la publicité de la société pour la coupe du monde au côté des plus grands noms comme Johnny Wilkinson. Elle porte aussi le titre d’ambassadrice de l’égalité homme / femme lors de la Coupe du Monde de Rugby en 2019 au Japon. Marcelia poursuit sa route, toujours avec le sourire.

Son interview, réalisée dans sa langue maternelle, sous-titrée en français, sera à découvrir bientôt sur notre site



