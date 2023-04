Le Conseil de développement (Codev) face aux réalités de demain, propose lui aussi son plan d’actions pour l’avenir du Territoire Ouest

Cette nouvelle approche entamée auprès des services du TCO le mois dernier, s’opère également auprès du Conseil de développement (CODEV) du TCO. Cette instance participative, composée d’acteurs socio-professionnels, économiques, culturels, sportifs, du monde de l’éducation, de la formation, de l’insertion et de l’environnement, se réunie tous les jeudis au TCO. Ces rencontres donnent lieu à des échanges permettant de partager et de donner leurs avis sur les projets du TCO qui viendront compléter pour l’heure le plan d’actions et la stratégie de marketing territorial en vue d’inscrire une nouvelle identité à notre agglomération.



Le dernier échange s’est porté sur une réflexion sur des projets prometteurs autour de la thématique « sociale et habitat ». Des propositions telles que la mise en place de résidences autonomes, de logements intergénérationnels, de créations d’espaces partagés, de réalisations bioclimatiques dans les nouvelles constructions, et de développement d’espace de coworking…. Autant d’idées qui ont pour but de coconstruire un territoire harmonieux qui doit être prêt à faire face aux réels enjeux : environnementaux, démographiques, économiques… de demain. Le Codev se réunira très prochainement pour se concerter sur d’autres les autres thématiques du projet de territoire: développement économique, développement durable/ environnement et culture/ patrimoine.