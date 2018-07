Courrier des lecteurs Le Conseil de Classe du Gouvernement

A compter de ce mardi, Edouard Philippe appelé en mi-souk, Macron II, reçoit les membres du gouvernement un par un. Objet : évaluer leurs actions et refixer leur cap. (Libération).



Emanuel Macron n’a pas eu le retour sur investissement voulu, et , est à la recherche de lampistes, en vue d’un remaniement ministériel éventuel.



Cela porte un nom : aveu d’échec , voire d’impuissance, avec in fine, impopularité.



Personnellement, je trouve abjecte d’étaler au grand jour et jeter à la vindicte populaire des discordances gouvernementales dans le seul but de réhabiliter aux yeux du peuple de France une politique qui va à vau l’eau. Je trouve abjecte de salir, à travers une notation, ou une appréciation, voire un interrogatoire, des compétences confiées à des ministres , dont l’objectivité ( la notation) reste à démontrer.



Mais qui note Edouard Philippe ?



Si, sur le principe, envisager un remaniement ministériel est souhaitable, le procédé, lui, me déplait fortement.



Demain, les quotidiens vont se goinfrer du classement……Elle n'est pas belle, la France ? Alain NIVET, Bellepierre





