Communiqué Le Conseil d’administration de LADOM a élu son nouveau président

Mardi 22 novembre, en lever de rideau, les membres du Conseil d’administration de LADOM ont élu à l’unanimité leur nouveau président, Maël Disa. C’est ainsi que ce dernier succède à Philippe Jock qui a occupé ce poste pendant six ans. Par N.P - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 09:29

Le communiqué :



Nommé en 2020, Maël Disa, est Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des Outre-mer. Ingénieur chimiste de formation, il est diplômé de l’École Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM) et de l’Université Technologique de Compiègne. Entrepreneur, il a créé plusieurs sociétés dans divers secteurs tels que l’économie circulaire, la santé ou encore le transport de marchandises. Animé par les projets à fort impact social ou environnemental, ses différentes réalisations au cours des dernières années ont fait de lui un gestionnaire expérimenté et doté d’un solide bagage de compétences, tant financières que stratégiques.



Nombreux sont les défis qui attendent la direction de LADOM et son nouveau Président. Il s’agira notamment d’analyser et de consolider toutes les pistes probantes qui se dégageront de la grande consultation lancée depuis l’été concernant la continuité territoriale. A la clé, le cas échéant, l’objectif sera de faire évoluer les missions de LADOM et de proposer des solutions de mobilité encore plus adaptées aux besoins des Ultramarins.



Une récente enquête de satisfaction initiée cet été par LADOM auprès de plus de 57 000 bénéficiaires témoigne de l’utilité des missions proposées et de la satisfaction du service rendu (84 % de satisfaction globale et 96 % de taux de recommandation). Toutefois, cette enquête met également en perspective le besoin d’étendre les missions de LADOM. Les membres du Conseil d’administration de LADOM ont témoigné à Maël Disa toute leur confiance pour conduire les réformes à venir.