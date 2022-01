A la Une . Le Conseil d'Etat suspend l'interdiction de vendre des feuilles et fleurs brutes de CBD

Le Conseil d’Etat a invalidé hier l’arrêté du gouvernement interdisant la vente de la fleur et de la feuille de CBD. Par NP - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 08:03

Les professionnels de la vente de CBD voient le ciel se dégager. Le 30 décembre dernier, le gouvernement avait pris un arrêté interdisant la vente de la fleur et de la feuille de chanvre contenant la molécule non psychotrope du cannabis.



Le 3 janvier, les professionnels du secteur avaient déposé un référé-liberté.



Hier, la décision du gouvernement a été suspendue à titre provisoire par le Conseil d’Etat. L’instance se prononcera dans un deuxième temps sur le fond. Le Juge des référés a estimé dans son ordonnance "qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné".

L’Etat devra également verser 13 000 euros au total aux professionnels du secteur qui se sont mobilisés, indique la presse nationale.

Si l’arrêté du gouvernement était motivé par la difficulté de différencier une fleur de cannabis et de CBD, le Conseil d’Etat a souligné qu’il "n’apparait pas au terme de l’instruction et des échanges que les fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur en THC est inférieure à 0,30 % revêtiraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction générale et absolue de leur vente aux consommateurs et de leur consommation".