Le Conseil d'Etat rétablit l'équité entre gendarmes originaires et métropolitains

SUR LE SUJET

"Le collectif des gendarmes originaires est heureux de voir que nous avions raison de dénoncer des faits de discrimination il y a 2 ans, en saisissant le défenseur des droits par le biais de notre avocat Maître Antoine.En effet, comme vous pouvez le voir, le Conseil d'État vient de donner raison à un collègue gendarme originaire qui avait pourtant perdu en 1ère instance devant le tribunal administratif de La Réunion.Une grande victoire donc pour notre camarade mais aussi pour le collectif des originaires puisque le Conseil d’Etat s'est rangé derrière l'avis du défenseur des droits que nous avions saisi.Il était temps que les gendarmes originaires des départements d'outre-mer soient considérés comme des Français à part entière et non entièrement à part.Un combat si long contre l'injustice. Mais ce n'est pas terminé car dans les faits, la loi sur les CIMM n'est toujours pas appliquée. Encore trop d'originaires ne peuvent pas revenir exercer sur leur île et, certains même, ne sont pas reconnus comme tel et ne peuvent pas rester 11 ans comme prévu.Nous félicitons notre collègue et nous sommes fiers des combats menés pour obtenir cette décision qui fera jurisprudence lorsqu'elle sera définitive par le tribunal administratif.Notre collectif continuera à veiller car il est né à La Réunion mais nous sommes constitués non seulement des originaires de notre île mais aussi de tous les autres départements d'outre-mer.Nous remercions les différents parlementaires qui ont porté la voix de notre collectif à l’Assemblée nationale."