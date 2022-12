A la Une . Le Conseil d’Etat autorise définitivement la vente de CBD

Hier, le Conseil d’Etat a définitivement annulé l’arrêté de décembre 2021, qui interdit la vente des fleurs de CBD. Les magistrats ont estimé que ce produit ne présente pas de danger pour la santé publique, et ont réfuté les arguments du gouvernement sur la difficulté à distinguer le cannabis CBD du produit stupéfiant (supérieur ou égal à 0,3%). Par La rédaction - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 07:26

Nouveau revers pour le gouvernement sur la législation autour du CBD. Après avoir été forcé d’accepter ce produit sur le territoire à cause de la législation européenne, l’exécutif avait répliqué en interdisant la vente des fleurs. Ce jeudi, le Conseil d’Etat enterre pour de bon les projets de Gérald Darmanin, fervent opposant à toute modification sur la législation sur le cannabis.



Dans l’arrêté de décembre 2021, le gouvernement justifiait notamment l'interdiction des fleurs, car elles seraient indifférenciables des fleurs classiques pour les forces de l’ordre. Invoquant un risque de santé publique, le gouvernement, à cause de sa consommation sous forme de “joint” par des acheteurs.



Ces arguments n’ont pas convaincu le Conseil d’Etat qui, d’une part, note que rien n’indique un risque de santé publique au vu de la teneur (inférieure à 0,3%) en THC. De plus, les magistrats ont fait remarquer qu’il existe de nombreux tests, peu chers et étant déjà utilisés par d’autres polices européennes, qui peuvent trancher la question.



"Avec cette décision, c'est toute une filière qui est sauvée. On ne comprenait pas pourquoi elle était visée par une politique prohibitionniste totalement incohérente, éloignée des réalités, et qui voulait s'en prendre à un produit non stupéfiant. C'est la consécration de l'Etat de droit”, explique Charles Morel, président de l'Union des professionnels du CBD à nos confrères de France-Info.



En tout, la France compterait pas moins de 2000 commerces de CBD.