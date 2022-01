La grande Une Le Conseil constitutionnel valide le Pass vaccinal

L'organisme garant du respect de la Constitution française vient de rendre sa décision et juge que le Pass sanitaire respecte les textes fondateurs de la République. Le gouvernement prévoit son entrée en vigueur ce lundi. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 12:50

La vaccination deviendra bien obligatoire pour les loisirs. C'est ce qui découle de la décision des Sages, qui se sont prononcés ce vendredi sur la validité de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, suite à une double saisine par les députés et par les sénateurs.



Le Pass vaccinal ne sera pas appliqué pour les voyages entre La Réunion et la métropole



Le Conseil constitutionnel a cependant jugé que certaines dispositions ne pourront être appliquées. Le Pass vaccinal ne sera ainsi pas appliqué aux transports publics interrégionaux.



"Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions ne sauraient toutefois, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, s'appliquer aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux., indique le Conseil constitutionnel.



Pas de Pass vaccinal pour les meetings politiques



Les Sages ont aussi décidé que le Pass vaccinal ne pourra pas être appliqué aux meetings politiques.



Contrôle d'identité autorisé par les établissements recevant du public



Les cafetiers, les restaurateurs, les employés de cinéma pourront demander à vérifier l'identité des personnes qui veulent s'y rendre.



Ils ne devront cependant pas le faire "sur des critères excluant toute discrimination".



Pass vaccinal : dès 16 ans



Mais le Conseil constitutionnel a validé le reste des propositions. Le Pass vaccinal sera par exemple réclamé dès 16 ans.