Le Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion "solidaire avec l'ensemble des catholiques"

"Le Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion condamne très fermement l’attaque terroriste immonde qui a eu lieu à la Basilique Notre Dame de l’Assomption à Nice.



Nous présentons nos condoléances attristées aux proches des victimes et à tous ceux qui sont plongés dans le deuil et dans une peine inconsolable.



Comme tous les Réunionnais, comme tous les Français, tous les citoyens de confession musulmane sont particulièrement choqués, épouvantés, horrifiés.



Nous adressons nos sentiments de solidarité, de compassion, de fraternité et d’amitié à l’ensemble des catholiques et à tous nos compatriotes. Nous partageons avec vous la même douleur, la même peine, le même effroi. Nous pleurons avec vous la perte inestimable de ces êtres qui priaient, qui se recueillaient ou qui étaient au service de cette Maison de Dieu.



Après avoir ciblé notre Ecole Républicaine il y a 15 jours, c’est un autre symbole et un autre sanctuaire de notre pays qui est victime de la terreur.



C’est une attaque contre une Maison de Dieu qui est insupportable.



C’est une attaque odieuse et abominable contre des gens qui priaient.



C’est une attaque abjecte contre l’Eglise Catholique qui est une Institution avec laquelle nombre de nos concitoyens ont une attache particulière.



C’est également une attaque intolérable contre la République et contre la France.



Nous témoignons aussi notre solidarité à l’égard des femmes et des hommes qui oeuvrent inlassablement dans les services publics de sécurité et de protection pour garantir au mieux notre sécurité et notre vivre ensemble.



Les terroristes ne passeront pas. Les terroristes ne nous diviseront pas. Les terroristes ne nous ferons pas renoncer aux valeurs de notre pays.



Nous sommes déterminés à continuer à partager et à porter haut, avec tous nos compatriotes, les idéaux de notre pays : Liberté, Egalité, Fraternité."